اليوم السابع
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فريق طبى صينى فى العراق للمساهمة فى مكافحة كورونا.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 05:00 ص
فريق طبى صينى فى العراق للمساهمة فى مكافحة كورونا.. صور أعضاء من الفريق الطبى الصينى فى بغداد
وكالات

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أرسلت الصين فريق طبى إلى بغداد العاصمة العراقية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا،- حسب وكالة الأنباء الصينية - الذى ظهرت أول إصابة به في ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر الماضى، وبعدها تفشى في أغلب دول العالم.

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وأفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها أن العراق سجلت  حالتي وفاة جديدتين لترتفع الحصيلة إلى56.

من جهة اخرى قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، إنه ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي، قائلا: أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق.

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وأضاف خلال تصريحات لقناة سكاى نيوز، أن العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات، و النفط ملك الشعب ولايحق للحكومة التصرف بهذه الثروة بطريق غير مناسبة، و أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية.

 
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الصين

بغداد

العراق

كورونا

مكافحه كورونا

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