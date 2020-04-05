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فرنسا تبدأ الثلاثاء أول تجربة سريرية لاستخدام بلازما المتعافين فى علاج كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 12:16 م
فرنسا تبدأ الثلاثاء أول تجربة سريرية لاستخدام بلازما المتعافين فى علاج كورونا تجارب لعلاج كورونا
كتب: أحمد علوى

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تعتزم فرنسا السلطات الصحية الثلاثاء المقبل بدأ أول تجربة سريرية من أجل الوصول إلى علاج لوباء كورونا المتفشى في مختلف بقاع العالم، حيث تكمن التجربة في حقن البلازما من المرضى المتعافين من الفيروس إلى "مرضى في حالة المرض الحاد"، من أجل نقل المناعة لمواجهة الفيروس ، وفقاً لصحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم أخذ العينات المستهدفة، الثلاثاء، في إقليم إيل دو فرانس، في منطقتي "جراند إيست" وبورجون-فرانش-كوميتيه" الأكثر تأثرا بالوباء من نحو 200 مريض تم علاجهم لمدة 14 يوما على الأقل.

وفي بيان مشترك من مستشفيات باريس العامة، ومؤسسة الدم الفرنسية، والمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية، الأحد، قال "هذه التجربة السريرية تعتمد على نقل البلازما من المرضى الماثلين للشفاء من (كوفيد-19) التي تحتوي على أجسام مضادة موجهة ضد الفيروس، والتي يمكن أن تنقل هذه المناعة إلى مريض الذي لا يزال يعاني من آثاره الحادة.

وأضاف البيان "أن بلازما الأشخاص الذين تعافوا تحتوي على الأجسام المضادة التي طورتها أجسامهم"، موضحا أنهم "يأملون في أن تساعد هذه الأجسام المضادة المرضى في المرحلة الحادة من المرض وتساعده لمحاربة الفيروس".

وتابع: "سيجري هذه التجربة السريرية، المسماة  Coviplasm "كوفي بلازم"، كل من البروفيسور كارين لاكومب، وبيير تيبرجين".

وقال البيان: "سيُطلب من مرضى (كوفيد 19) المتعافين التبرع بالبلازما لمؤسسة الدم الفرنسية"، وأوضح البيان إن "التجربة السريرية ستشمل 60 مريضا في مستشفيات باريسية، وسيستفيد نصفهم من بلازما النقاهة".

وأوضح أنه "يمكن إجراء تقييم أولي بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من بدء التجربة السريرية"، والتي يمكن تمديدها اعتمادا على النتائج".

 


فرنسا

كورونا

اخبار العالم

بلازما المتعافين

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