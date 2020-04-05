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ضبط 618 عبوة كحول مغشوش داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا

الأحد، 05 أبريل 2020 07:23 م
ضبط 618 عبوة كحول مغشوش داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا كحول - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 618 عبوة كحول إيثيلى مغشوش داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا قبل بيعهم للجمهور.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة جرائم الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية خلال فترة الحظر لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وتم تشكيل حملة مكبرة من مفتشى التموين بالغربية، واستهداف إحدى شركات المستلزمات الطبية بمدينة طنطا، وعثر بداخلها على 618 عبوة كحول إيثيلى مغشوش قبل بيعهم للجمهور، فى المحضر 9743جنح ثان طنطا.

وكانت حملة مكبرة من مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط 2000 لتر كحول إيثيلي مسرطن داخل مخزن بدون ترخيص بمدينة طنطا، قبل تعبئته وبيعه للجمهور.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية، لإحكام الرقابة على بيع المطهرات والكحول لمواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بقيام صاحب مخزن غير مرخص بتجميع كحول إيثيلي مسرطن بقصد تعبئته وطرحه للبيع، وبتقنيين الإجراءات تم مداهمة المخزن وعثر على 2000 لتر كحول إيثيلي مسرطن، تحرر المحضر 9111جنح قسم ثان طنطا، ضد "سامر.ع.ع"، وإخطار النيابة العامة للتحقيق

وكانت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط 800 لتر كحول مغشوش ومسرطن معبأ داخل براميل قبل تجهيزه وبيعه للجمهور بقصد تحقيق أرباحا طائلة بدون وجه حق مستغلين الإقبال الكبير على شراء المطهرات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه تشديد الرقابه  على تداول المطهرات والكمامات بالاسواق، حفاظا على الصحه العامه للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.

ووردت معلومات  للمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، بقيام أحد الاشخاص بتجميع كميات كبيره من الكحول المغشوش والمسرطن لبيعه للمواطنين على انه كحول مطهر محققا أرباحا طائلة، وتم إعداد حمله مكبرة استهدفت المذكور اسفرت عن ضبط 800 لتر كحول مسرطن، و350 كمامة مجهولة المصدر،  تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 9275 جنح قسم أول طنطا، بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


كحول

وكيل تموين الغربية

اخبار الغربية

طنطا

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