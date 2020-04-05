اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص وغرامات لأصحاب محال اخترقوا حظر التجول بالقليوبية

الأحد، 05 أبريل 2020 03:28 م
ضبط 3 أشخاص وغرامات لأصحاب محال اخترقوا حظر التجول بالقليوبية الحظر - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أعلن مصدر أمنى فى مديرية أمن القليوبية، أن أجهزة الأمن بدائرة قسم قها تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص اخترقوا حظر التجول، والذى يبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا.

وأشار المصدر الأمنى فى وزارة الداخلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن معظم شوارع المدينة لاحظ فيها التزام كامل من المواطنين بقرارات الحظر، وأن الذين تم ضبطهم حالات فردية.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

كما نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القناطر الخيرية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية علي أصحاب 3 محال بدائرة مركز القناطر الخيرية أخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من العميد ابراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية  بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة أصحاب 3 محال بدائرة  المركز وظلوا فاتحي محلاتهم رغم قرار الحظر بأغلاقها من الساعة الخامسة مساء حتي الساعة السادسة صباحا فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.


حظر التجول

اخبار مصر

القليوبية

أمن القليوبية

قها

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