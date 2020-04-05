اليوم السابع
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ضبط 2490 عبوة شاى مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مفاجئة بالبحيرة

الأحد، 05 أبريل 2020 12:28 م
ضبط 2490 عبوة شاى مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مفاجئة بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة جودة السلع المعروضه للمواطنين وردع المخالفين

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ، برئاسة هشام عابدين بالتنسيق مع مكتب تموين الرحمانية ، حملة تموينية مفاجئة على المحلات التجارية والأسواق .

وأسفرت الحملة عن ضبط 2490 عبوة شاى مجهولة المصدر ، وضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين .

 من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزى الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تموينى عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف فى 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و عدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاى وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية 

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم "

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .
 

 


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