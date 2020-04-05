ضبط 200 كيلو لحوم فاسدة فى حملة لضبط الأسواق فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسوهاج برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشأة، حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وتم تنفيذ الحملة بمنطقة كوبرى أولاد على، حيث تبين قيام شخص يقوم بجمع الحيوانات النافقة والمريضه وذبحها وبيعها للمواطنين، وتم تشكيل حملة مكونة من الصحة والتموين والمراقبة الغذائية، أشرف على الحملة وائل الشقيرى نائب رئيس المركز وتم ضبط 200 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال رئيس مركز ومدينة المنشأة إنه تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفى وقت سابق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسوهاج برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشأة بتنفيذ حملة تطهير وتعقيم بشارع المحطة وموقف المنشأة ورفع الإشغالات والتراكمات والأتربة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الاهتمام بعملية التطهير والتعقيم واتخاذ كب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المركز إنه تم أيضا عمل حملة نظافة بموقف المنشأة تم خلالها رفع إشغالات وتراكمات وأتربة فى إطار الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تكثيف حملات النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، وجاء ذلك ضمن منظومة الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.