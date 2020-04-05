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ضبط مصنع عصير فى سوهاج جمع 31 ألف زجاجة من القمامة لإعادة تعبئتها.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 08:38 م
ضبط مصنع عصير فى سوهاج جمع 31 ألف زجاجة من القمامة لإعادة تعبئتها.. صور جانب من المضبوطات
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى سوهاج، مكتب أخميم، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، والدكتور فريد السيد مدير الإدارة الصحية بأخميم، من ضبط كمية كبيرة من الزجاجات الفارغة داخل مصنع غير مرخص لإعادة تعبئتها بالعصير بلغت 31 ألفا 406 زجاجات تم جمعها من القمامة.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لمديرية الصحة بوجود أحد المصانع الغير مرخصة بدائرة مكتب مراقبة الأغذية بأخميم، وذلك بالمخالفة للقرار 798 لسنه 1957 الخاص بالأوعية التي تستخدم في المواد الغذائية .

عقب تقنين الإجراءات أسفر التفتيش عن ضبط 31406 زجاجه فارغه معده ومجهزه لتعبئة العصير سبق استعمالها بأحد المصانع الغير مرخصة بدائرة المكتب مخالفة للقرار 798 لسنه 1957 الخاص بالأوعية التي تستخدم في المواد الغذائية، وقد تمكنت الحملة من ضبطها والتحفظ عليها داخل المصنع قبل استعمالها وتم غلقه بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس قروى نيده وتشميعه بالشمع الأحمر، حيث أن المصنع يقع بجوار المقابر ويمثل خطر داهم على الصحة العامة.

 كما تم تحرير محضرى شهادات صحية ونظافة، وقد تحرر محضر َوجاري عرض المتهمين على النيابة العامة، تم ذلك بإشراف مجدي هدهد مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية بأخميم، وعمر محمد أحمد ومحمود سلامه مفتشي الأغذيه بأخميم

جانب من المضبوطات (1)
جانب من المضبوطات

 

جانب من المضبوطات (2)
جانب من المضبوطات 

 

جانب من المضبوطات (3)
جانب من المضبوطات

 

جانب من المضبوطات (4)
جانب من المضبوطات 

 

جانب من المضبوطات (5)
جانب من المضبوطات 

 

جانب من المضبوطات (6)
جانب من المضبوطات

 

جانب من المضبوطات (7)
جانب من المضبوطات 

 

جانب من المضبوطات (8)
جانب من المضبوطات 

 

جانب من المضبوطات (9)
جانب من المضبوطات

 

جانب من المضبوطات (10)
جانب من المضبوطات

سوهاج

مراقبة الاغذية

الفيوم

مديرية الصحة

عصير فاسد

اخبارمصرية

اخبار مصر

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