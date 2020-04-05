ضبط لبن أطفال منتهى الصلاحية وأدوية محظور تداولها بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط أدوية وعقاقير طبية ولبن أطفال منتهية الصلاحية وغير قابلة للبيع، خلال حملة مشتركة لفرق التفتيش الصيدلي بالمديرية بمركز الفرافرة وقراها. وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة تفتيش صيدلي في إطار دورها الرقابي على سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية في جميع مراكز المحافظة الخمسة.

من جانبه قال الدكتور إسلام عمر بشندي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالوادي الجديد، إن الحملة مكونة من لجنة من أعضاء التفتيش الصيدلي بإدارة الداخلة تضمن الصيادلة أحمد فتحي، أحمد صالح حسن، مصطفى عبد الله، وتولت المفاجئ على الصيدليات العامة بمركز الفرافرة لمتابعة سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية والفواتير ومدى توافر المستلزمات الطبية المستخدمة للوقاية والتطهير لفيروس كورونا ومدى التزام الصيدليات بالبيع بالسعر الإجبارى للأدوية والمستلزمات.

وأضاف إسلام أن الحملة أسفرت عن ضبط 11 علبة لبن دعم كلي خاص بوزارة الصحة والإسكان غير مسموح بالبيع، 10 شرائط عقارقير خاصة بوزارة الصحة والإسكان غير مسموح بمداولتها، علبة لبن أطفال منتهية الصلاحية، 6 أصناف دواء منتهية الصلاحية.

ولفت إسلام إلى أن الحملة تمكنت من ضبط كمامات وواقيات يد "جونتي" ومستلزمات طبية ووقائية بدون فواتير مجهولة المصدر، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير محاضر رسمية بقسم شرطه الفرافرة للعرض علي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.