اليوم السابع
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ضبط كميات البسكويت مغشوشة بمصنع ببنها

الأحد، 05 أبريل 2020 05:08 م
ضبط كميات البسكويت مغشوشة بمصنع ببنها مصنه بسكويت - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، كمية من عبوات البسكويت المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع للسلع الغذائية بدائرة مركز بنها ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بضبط مسئول مصنع سلع غذائية ببلدة شبلنجة بدائرة مركز بنها ، بمحافظة القليوبية ، لقيامه بإنتاج عبوات بسكويت مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وتم ضبط 14440 عبوة بسكويت منتج نهائى ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة برقم 7269 جنح مركز شرطة بنها وتولت النيابة التحقيق .

كما ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، القبض على مالك شركة سلع غذائية بمدينة قليوب ، لحجبه أكثر من 2 طن سلع غذائية لترويجها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب لحجبه سلع عن التداول كمية قدرها 2,095 طن "أرز أبيض – مكرونة – مسلى"، وكذا 3940 عبوة "زيت طعام" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق لاحتكارها وترويجها بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، أكثر من 7 أطنان أرز ومكرونة وكمية من السلع الغذائية بمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص، قبل ترويجها بالأسواق السوداء بعد حجبها عن المواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "تابع لإحدى الشركات" بدائرة قسم شرطة الخصوص ، لحيازته كمية قدرها 7,270 طن "مكرونة ، زيت زيتون ، منظفات صناعية " وعدد 42524 عبوة "صلصة ، منظفات صناعية " قام المذكور بتخزينها بقصد حجبها عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

 


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