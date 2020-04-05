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ضبط أسلحة نارية وتحرير مخالفات مرورية وإزالة تعديات فى كفر الشيخ

الأحد، 05 أبريل 2020 10:08 م
ضبط أسلحة نارية وتحرير مخالفات مرورية وإزالة تعديات فى كفر الشيخ أسلحة نارية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ تحت اشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط سلاحين ناريين، وكمية متنوعة من المواد المخدرة بحوزة العاطلين والخارجين عن القانون بعدد من مراكز المحافظة .

كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، بـ5 مدن بمحافظة كفر الشيخ .

وأسفرت الحملات عن ضبط 920 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ،سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق"، كما تمكنت الحملة من ضبط 27 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 104 مخالفات دراجة نارية، و52 انتظار خاطئ، و59 مخالفة سير بدون تراخيص 32 بدون رخص قيادة و27 بدون رخص تسيير، و643 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

كما شهد عدد من مدن وقرى المحافظة إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية، وتحرير محاضر للمخالفين، كما تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى حملات على الأسواق، وتم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى بمحال بمطوبس.

ووجه اللواء حمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كل الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كل أشكال الخروج عن القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.


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