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صور.. نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات ولإجراءات الوقائية

الأحد، 05 أبريل 2020 03:22 م
صور.. نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات ولإجراءات الوقائية نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات
مطروح - حسن مشالي

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تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إجراءات تيسير صرف التأمينات والمعاشات للمواطنين، بمكاتب التأمين الاجتماعي والمدارس التى خصصتها محافظة مطروح، لأصحاب المعاشات، خلال شهر ابريل الجاري، إلى جانب فتح  مكاتب البريد،  منعا للتزاحم والتجمعات وحرصا على سلامتهم، ووفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الدولة حاليا، لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لتيسير الإجراءات على أصحاب المعاشات والتأمينات وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وتفقدت نائب محافظ مطروح، مكتب التأمينات الاجتماعية الرئيسي، بشارع التحرير  وسط المدينة، و ومنفذ صرف المعاشات بجوار مديرية الإسكان.

 كما  تفقدت إجراءات صرف  المعاشات بمدرسة العبور، بمنطقة الكيلو 7 ، وبمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، في وسط المدينة، و مجمع عادل الصفتى الابتدائى بوسط المدينة، واستمعت لعدد من المواطنين، وتابعت مدى الالتزام بتنظيم وتيسير الإجراءات وسهولتها، مع منع أي تكدس أو ازدحام والاطمئنان على نظافة الاستراحات المخصصة لجلوس أصحاب المعاشات، والتأكد من تنفيذ أعمال الرش و التطهير الدوري للمكان، مع وعى المواطنين والالتزام بالمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي، أثناء عمليات الصرف، وذلك حرصا على سلامتهم، ووفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة حاليا، لمواجهة فيروس كورونا.

 

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه بتوفير الاستعدادات التامة والتخفيف على أصحاب المعاشات، للتيسير عليهم في صرف المعاشات، مع منع أي صور للازدحام خلال صرف المعاشات بداية شهر إبريل المقبل، وذلك حرصا على سلامتهم ووفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة حاليا لمواجهة فيروس كورونا.

و تم التنسيق بين منطقة البريد ومديرية التربية والتعليم  والمنطقة الأزهرية، لفتح عدد من المدارس والمعاهد وتجهيزها، لتصبح منافذ لصرف المعاشات، وجارِ الانتهاء من التجهيزات بالتنسيق مع مديرية امن مطروح، وتجهيز شبكة منظومة التسجيل لصرف  المعاشات.

 وأوضح إبراهيم الشافعي مدير منطقة بريد مطروح، بأنه تم اختيار من مدرسة طه ساطور الثانوية بنات، ومجمع عادل الصفتي الابتدائي، في سط مدينة مرسي مطروح، ومدرسة العبور بحي الشروق، لخدمة أهالي منطقتي الكيلو٤ والكيلو ٧، والمعهد الديني بشارع علم الروم  في مدينة مرسى مطروح.

كما يتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد، مع مشاركة رجال المجتمع المدني فى تنظيم عملية الصرف وتخفيف التكدس،  مع تحديد توقيتات صرف المعاشات بمكاتب البريد،  كما تم تحديد أيام الصرف حسب فئات مبالغ  الصرف لتخفيف أي ازدحام.

نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (1)
نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (1)

 

نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (2)
نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (2)

 

نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (3)
نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (3)

 

نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (4)
نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (4)

 

نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (5)
نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (5)

 

نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (6)
نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (6)

 

نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (7)
نائب محافظ مطروح تتابع إجراءات تيسير صرف المعاشات (7)

 


محافظة مطروح

صرف المعاشات

كورونا

منحة العمالة غير المنتظمة

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