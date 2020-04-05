صور..محافظ شمال سيناء: المشروعات التنموية بالمحافظة لم تتوقف

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم فى بيان له أن عجلة التنمية فى شتى القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لم تتوقف لحظة واحدة بالرغم من الظروف التى تمر بها البلاد ، ما يؤكد على إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية فى مواعيدها المحددة.

وشدد المحافظ على إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات المنفذة والتنسيق بين جميع الجهات قبل عمليات الرصف، معلنًا عن البدء فى رصف طرق فى حى المساعيد بطول 32 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه، بجانب عمليات الرصف التى تجرى فى الميادين التى يجرى تطويرها ورصف شارع 23 يوليو من ميدان النصر وحتى ميدان الرفاعي.

أضاف المحافظ أنه سيتم الانتهاء قريبا من المرحلة الأولى من تطوير وتنمية مدينة العريش بتكلفة 150 مليون جنيه، حيث شملت تطوير 5 ميادين وهى الرفاعى والنصر والقاهرة والساعة والميناء ، بحيث يجرى تطوير الميادين تطويرا كاملا من أعمال الإنارة والتشجير البردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار ووسائل الحماية المدنية والحريق ، بجانب عمليات الرصف الكاملة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

أشار المحافظ إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع يتم خلالها تطوير المدخل العربى لمدينة العريش وربطه بالطريق الدائرى وشارع الفاتح، وتطوير شارع الفاتح بطول 9 كيلو متر واستكمال الكورنيش الساحلى من الحديقة الدولية حتى منطقة أبو صقل بطول 8 كيلو متر بتكلفة .

قال المحافظ أنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير 105 عمارة سكنية فى حى المساعيد بالعريش ، حيث يجرى حاليا العمل فى 19 عمارة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه.

أعلن المحافظ عن تطوير حديقة العريش فى حى المساعيد بمدينة العريش، حيث تعد الحديقة هى المتنفس لأهالى حى المساعيد بشكل خاص وأهالى مدينة العريش بشكل عام، وذلك ضمن مخطط لتطوير 4 حدائق أخرى فى مدينة العريش وهى الساحة الرياضية فى حى الزهور والحديقة العامة فى حى الضاحية وحديقة الريسة وحديقة الرائد العربي، بحيث تصبح متنفسات للأسرة السيناوية .