صور.. عزل منزلين بقرية فى بنى سويف عقب ظهور حالات إيجابية لكورونا

بنى سويف هانى فتحى

عزلت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، بالتعاون مع مديرية الأمن في المحافظة، منزلين في منطقتين بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، اليوم، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا داخلها.

ونظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة صحة ببني سويف، فرق من إدارة الامراض المتوطنة والطب الوقائي بالمديرية، من أجل تطهير وتعقيم كافة المنشات الحكومية والمنازل والشوارع لمنع انتشار الفيروس، داخل القرية بحضور مدير إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة بالإضافة إلى من متابعة حالة المخالطين للمصابين بالفيروس وسحب عينات منهم لفحصها.

من ناحية أخرى شنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف عدة حملات لتطهير وتعقيم المبانى الحكومية وعدد من القرى، حيث أسفرت الحملات اليومية، عن تطهير 9 قرى بمركز بني سويف، قامت خلالها فرق الحملة بتطهير 83 منشأة صحية و82 منشأة حكومية، بالإضافة إلى مصنع سامسونج للإليكترونيات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، عقب ظهور عدد من الحالات المصابة بين العاملين.

وضمت الفرق الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة زهراء محمد العربي مدير إدارة الأمراض المتوطنة حيث قامت الفرق بعمليات التعقيم والتطهير في كافة أنحاء القري بما يضمن سلامة وصحة المواطنين وتم توزيع عددًا من البوسترات موضح بها شرح مبسط لكيفية الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة عن تعقيم فرق من ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة، عددا من قرى مركز بني سويف، بمعاونة القيادات الطبيعية وشباب القرى، وبحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومسئولي إدارتي الشؤون الوقائية والمتوطنة، ووجيه عمارة رئيس مركز ومدينة بنى سويف، بالإضافة إلى تطهير المستشفيات المركزية والنوعية والعامة والتخصصي، والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومرفق الإسعاف وفروعه بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.