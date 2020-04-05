اليوم السابع
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صور..شباب الأقصر يعقمون مبنى مستشفى إسنا للعزل الصحى ومراكز الشباب

الأحد، 05 أبريل 2020 11:31 ص
صور..شباب الأقصر يعقمون مبنى مستشفى إسنا للعزل الصحى ومراكز الشباب شباب الأقصر والكشافة البحرية يعقمون مبنى مستشفى إسنا للعزل
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مواصلة شباب الأقصر وأعضاء جمعية الكشافة البحرية بالأقصر، حملة لتطهير ورش عدد من مراكز الشباب بمراكز محافظة الأقصر وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار  مصطفي ألهم محافظ الاقصر، ويأتى ذلك كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 بناءاً على تعليمات حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وشملت الحملة رش وتطهير مراكز الشباب التالية:- (مركز شباب العواميه المطور - نجع الخطباء - الحسينات المطور بالطود - مركز شباب الطود الطور - جمعية التضامن الاجتماعى بنجع الخطباء)، وذلك بالتنسيق مع حفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضه بالأقصر ضمن حملة تطهير ورش مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ضد فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الحملة عدد 90 كشاف وجوال على مستوى مدينة الأقصر والطود، وذلك تحت إشراف كل من القادة محمد الرملى مصطفي رئيس الجمعية، والمستشار عز الدين رشدى عضو مركزى سابق، والقائد خالد مصطفي حميد مفوض عام، القائد يوسف فريد يوسف مفوض تدريب، القائد عبد الهادى محمد الصغير، القائد ابراهيم ابو العباس سعيد، القائد منصور عبد اللاهي، والقائد سامى نجيب، والقائد ميلاد ذكرى، وذلك بالتعاون مع يوسف خليفه المسئول عن الرش والتعقيم.

وكان قد عقد حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع موسع لرؤساء الإدارات الفرعية والمركزية بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لعرض تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بعمل حملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة من 10 صباحاً حتي 2 ظهراً، مع القيام بحملة لتدريب لاعبين الفرق الرياضية القومى من المنزل عبر الفيديو كونفرانس، وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر خلال الإجتماع، على ضرورة أن تكون مراكز الشباب مفتوحة في الفترة الصباحية، والتأكيد علي قيامه الشباب بالدور المجتمعي لخدمة وتوعية المواطنين، وضرورة وضع ملصقات التوعية ضد مرض كرونا المستجد في أماكن واضحة ليتمكن المواطنين من الإستفادة بها.

1 شباب الأقصر والكشافة البحرية يعقمون مبنى مستشفى إسنا للعزل الصحى
 شباب الأقصر والكشافة البحرية يعقمون مبنى مستشفى إسنا للعزل الصحى

 

الشباب خلال تعقيم وتطهير مستشفى إسنا للعزل الصحى
الشباب خلال تعقيم وتطهير مستشفى إسنا للعزل الصحى

 

الشباب يشاركون فى رش مستشفى العزل الصحى
الشباب يشاركون فى رش مستشفى العزل الصحى

 

تعقيم طرقات مستشفى إسنا للحجر الصحى
تعقيم طرقات مستشفى إسنا للحجر الصحى

 

تعقيم مدخل مستشفى اسنا للحجر الصحى
تعقيم مدخل مستشفى اسنا للحجر الصحى

 

جانب من تعقيم مراكز الشباب بالاقصر
جانب من تعقيم مراكز الشباب بالاقصر

 

حملات الشباب للتعقيم والتطهير
حملات الشباب للتعقيم والتطهير

 

شباب الأقصر يعقمون مستشفى الحجر الصحى
شباب الأقصر يعقمون مستشفى الحجر الصحى

 


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