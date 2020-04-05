اليوم السابع
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صور.. شباب الأقصر يستكملون حملات التطهير والتعقيم لمراكز الشباب لمكافحة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 02:41 م
صور.. شباب الأقصر يستكملون حملات التطهير والتعقيم لمراكز الشباب لمكافحة كورونا شباب الأقصر يستكملون حملات التطهير والتعقيم لمراكز الشباب
الأقصر – أحمد مرعى

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إستكملت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، العمل فى تعقيم مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بأكملها، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث إنطلق أكثر من 750 شاب متطوع من مدن وقرى الأقصر، وذلك لتعقيم ورش وتطهير أكثر من 62 مركز شباب فى إدارات الشباب المختلفة، تحت إشراف حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر.

ويقول حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعقيم وتطهير مراكز الشباب بمشاركة كل من جيهان عبده مدير إدارة شباب أرمنت، ومحمد حمدان مدير إدارة شباب الأقصر، وعبد الوهاب جمعة مدير إدارة شباب إسنا، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الزينية، و محمد فتحي مدير إدارة شباب البياضية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.

وشملت حملات التعقيم والتطهير مشاركة شباب نادي التطوع بمركزشباب الحسينات فى تسهيل حركة صرف المعاشات فى مكتب البريد، كما تم تعقيم هيئات الشباب والرياضة بالأقصر، وتم تعقيم مركز شباب منشاة العمارى بإدارة شباب الاقصر، وتم تعقيم مركز شباب الجرادات والسنابلة بإدارة شباب الطود، وتم تعقيم مركز شباب الزمامي بإدارة شباب القرنة، وتم تعقيم مركز شباب وابورات المطاعنة بإدارة شباب إسنا، وتم تعقيم نادي التجديف الرياضات المائية بإدارة شباب الأقصر، وتم تعقيم مركز شباب السلام، وتم تعقيم مركز شباب أصفون بإدارة شباب إسنا، وتم تعقيم مركز شباب النواصر بإدارة شباب إسنا، وتم تعقيم مركز شباب الشغب بإدارة شباب إسنا، وتم تعقيم مركز شباب النمسا بإدارة شباب إسنا، وتم تعقيم نادى الشباب المسيحى بإدارة شباب أرمنت، وتم تعقيم مركز شباب المريس بإدارة شباب الطود، وتم تعقيم مركز شباب الزينية قبلى بإدارة شباب الزينية، وتم تعقيم مركز شباب طيبة بالعوامية بإدارة شباب الأقصر.

1 جانب من تعقيم مراكز الشباب والرياضة بالاقصر
 جانب من تعقيم مراكز الشباب والرياضة بالاقصر

 

الشباب خلال تعقيم مراكز شباب المحافظة
الشباب خلال تعقيم مراكز شباب المحافظة

 

تعقيم نادى التجديف للرياضات المائية بالأقصر
تعقيم نادى التجديف للرياضات المائية بالأقصر

 

حملات تعقيم مراكز الشباب بالأقصر
حملات تعقيم مراكز الشباب بالأقصر

 

طفل يرفع حملات التوعية قبل لصقها بمراكز الشباب
طفل يرفع حملات التوعية قبل لصقها بمراكز الشباب

 

عمليات التعقم لملاعب الشباب والرياضة
عمليات التعقم لملاعب الشباب والرياضة

 

فرحة شباب الأقصر خلال تعقيم مراكز الشباب
فرحة شباب الأقصر خلال تعقيم مراكز الشباب

 

مشاركة الشباب خلال التعقيم فى تنظيم مكاتب البريد
مشاركة الشباب خلال التعقيم فى تنظيم مكاتب البريد

 


الاقصر

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