اليوم السابع
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صور.. رياح مثيرة للأتربة على المعديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية

الأحد، 05 أبريل 2020 10:50 ص
صور.. رياح مثيرة للأتربة على المعديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية معديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية
بورسعيد محمدفرج

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تشهد مدينتى بورسعيد وبورفؤاد صباح اليوم رياح مثيرة للأتربة أثرت على الرؤية بشكل كبير على مرفق المعديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية، الأمر الذى أدى إلى فتح كوبرى النصر أمام سيارات الملاكى للحد من التكدس أمام مرفق المعديات وتسهيل حركة المرور.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر وتقلبات جوية ، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض فى درجات الحرارة اليوم، فيما شهدت أغلب المحافظات خاصة القاهرة الكبرى نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة أثرت على الرؤية بشكل كبير خاصة على الطرق الرئيسية والطرق المكشوفة.

يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا، لطيف ليلا،  والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا، مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة،  وشمال الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.

و شهد أمس السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقس حار نهارا  شديد البرودة ليلا،  والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا  شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا  مائل للررودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس طقس حار نهارا  مائل للبرودة ليلا،  والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ،  وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة ، وشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .

معديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية (1)
 
معديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية (2)
 
معديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية (3)
 
معديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية (4)
 
معديات وطريق بورسعيد الإسماعيلية (5)

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بورفؤاد

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