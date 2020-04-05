اليوم السابع
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صور.. رفع 50 طن تراكمات ومخلفات و40 عمود إنارة بقرى ونجوع مدينة الزينية

الأحد، 05 أبريل 2020 10:43 ص
صور.. رفع 50 طن تراكمات ومخلفات و40 عمود إنارة بقرى ونجوع مدينة الزينية رفع 50 طن تراكمات ومخلفات و40 عمود إنارة بقرى ونجوع مدينة الزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية  شمال محافظة الأقصر بقيادة العقيد أحمد الهوارى، حملة لرفع التراكمات والمخلفات من كوبرى السيد عبد الحق وكوبرى المحاريق وكوبرى نصر الله والطريق الرئيسى، حيث تم رفع حولى 20 طن من المخلفات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع 30 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق الرئيسية والجانبية، بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، و منصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، وإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، أنه جارى العمل فى الوصلات المنزلية للصرف الصحي فى المدينة، كما يتم إستكمال أعمال إنارة الطريق الجانبى للسكة الحديد، حيث أنه تم تركيب 40 عمود إنارة جهد منخفض، وتم تركيب الأسلاك والكشافات ومازال العمل مستمر على الطريق، مشيراً إلى أنه جارى رصف طريق نصر الله من محطة محولات بدران حتى العشى على مسافة 8 كيلو، بالإضافة إلى إستمرار العمل بمنظومة النظافة بالقرى لرفع المعاناة عن المواطنين وتمهيد الطرق لحين الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف أعمال النظافة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وكان قد قاد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية وإنتظام فريق الأطباء والتمريض فى أعمالهم، حيث توجه رئيس المدينة بالشكر والعرفان للأطباء لإلتزامهم بأعمالهم وعدم التقاعس عن دورهم تجاه الأهالى، ويساهمون فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف أنحاء المدينة على مدار الساعة، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم لكافة الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية للجميع، وتابع رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر خلال جولته بالمدينة، العمل فى مواصلة أعمال التطهير والتعقيم المنشآت الحيوية بالمركز حيث تم اليوم رش وتطهير المبنى الإدارى لمجلس مدينة الزينية، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19.

رفع 50 طن تراكمات ومخلفات بمدينة الزينية
رفع 50 طن تراكمات ومخلفات بمدينة الزينية

 

رفع 50 طن تراكمات ومخلفات و40 عمود إنارة بقرى ونجوع مدينة الزينية
رفع 50 طن تراكمات ومخلفات و40 عمود إنارة بقرى ونجوع مدينة الزينية

 


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