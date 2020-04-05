اليوم السابع
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صور.. حملات نظافة وتطهير ورفع تراكمات القمامة بالمنيا

الأحد، 05 أبريل 2020 04:44 م
صور.. حملات نظافة وتطهير ورفع تراكمات القمامة بالمنيا مركز صحة الأسرة
المنيا- حسن عبد الغفار

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قامت الوحدة المحلية بابوقرقاص البلد بمحافظة المنيا بعمل جولة تفقدية لمتابعة الانضباط الوظيفى للوحدة الصحية بمنشية دعبس، حيث تابع أشرف الدسوقى رئيس الوحدة المحلية بابوقرقاص البلد سير العمل  بالوحدة الصحية بقرية منشبة دعبس لتحقيق الانضباط الوظيفى بها والوقوف على مدى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمرفق الصحى بالقرية وسير العمل بها.

شملت الزيارة مراجعة سجلات الحضور والانصراف وخط السير الحركى وسجل الانتدابات والماموريات الخارجية ونشاط الوحدة الداخلى والخارجى فى مكافحة الفيروسات ضمن الجهود المبزولة لمكافحة فيروس كورونا .

كما تم معاينة حجرات الكشف الطبى والمعمل وغرفة النفايات والصيدلة كما تم التاكيد على النظافة العامة الداخلية للوحدة الصحية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى التعامل مع الوافدين على الوحدة الصحية وعند تقديم الخدمة الطبية لهم، وانتهت الزيارة برفع تقرير مفصل بناتج تلك الزيارة إلى المستوى الأعلى بالإدارة المحلية.

ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بالشوارع والأحياء، حيث تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتطهير، ورفع تراكمات القمامة والإنارة وإزالة التعديات، تنفيذً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تلك الحملات، ضمن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك التصدي لاي حالات للتعدي على أراضي الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

فيما تمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز بنى مزار من إزالة حالتي بناء في المهد وحفر أساسات بمجلس قروي ابو جرج، وبقرية صندفا، مع الاستمرار في أعمال النظافة ورفع المخلفات، بعزبه الدوار ببنى صامت، وقرية صندفا.

ومن ناحيته تابع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا، أعمال الرش والتطهير بمراكز المحافظة، حيث تابع أعمال رش وتطهير المنشأت الحكومية والشوارع والميادين العامة بمركزى مغاغة وسمالوط، بجانب متابعة حملات لنظافة العامة بشوارع المركزين، جاء ذلك بناءا على تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالاستمرار في حملات النظافة والتطهير ضمن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما تواصل الوحدة المحلية بنزلةةالبدرمان أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقري نزلة البد رمان.  بعد سريان حظر التجوال بتوجيهات من سراج عبد الحميد رئيس المركز .

 

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