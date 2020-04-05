صور .. حاكم دبى يترأس اجتماع مجلس الوزراء عن بعد للمرة الثانية

ريهام عبد الله

عقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، الاجتماع الوزارى، للمرة الثانية عن بعد، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشى عدوى جائحة كوورنا المستجد، مشيرا إلى أنه أقروا عددا من الإجراءات، كما وجه حاكم دبى بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العامظ وتعزيز المخزون الاستراتيجي لدولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :" عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد .. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات ... بالإضافة لتوجيه الجهات باعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام ... وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة .. وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".



الشيخ محمد بن راشد



محمد بن راشد آل مكتوم

وتابع:"كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية .. واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية.. واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها ... ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".

واستمر:"تتحرك دولة الامارات اليوم كفريق واحد ... وتتعاون كأسرة واحدة .. ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم ... نحمد الله على هذه الروح الطيبة .. ونحمد الله على هذا البلد الآمن ... ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف".



حاكم دبى



محمد بن راشد

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قد ترأس سابقا اجتماعاً عن بُعد مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، وعدد من سفراء دولة الإمارات المعتمدين فى الخارج من خلال تقنية الفيديو، اطلع خلاله على أوضاع السلك الدبلوماسى والقنصلى لدولة الإمارات، فى عدد من الدول، فى ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشى وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كما اطلع على مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية التى اتخذتها سفارات الدولة فى الخارج، لضمان أمن وسلامة المواطنين فى الدول المضيفة، من طلبة ومرضى وزوار، والتواصل معهم ومتابعة شؤونهم والاطمئنان على صحتهم، وتلبية كافة احتياجاتهم، وكذلك الدور الذى تقوم به بعثات الدولة الدبلوماسية فى توفير كل أشكال الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية، بما يعكس رسالة الإمارات الإنسانية التى تمد يد العون لكل الشعوب دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو المعتقد، وبمعزل عن أية اعتبارات سياسية.