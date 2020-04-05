صور.. تنفيذ مشروعات خدمية جديدة فى طور سيناء لدعم القرى الأكثر احتياجا

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة، وذلك فى إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج واستمرار العمل فى المشروعات بمختلف أنواعها.

وتم البدء فى تنفيذ إنشاء ورصف وإعادة تأهيل طريق الوادى الرئيس (الجزارين) بقرية الوادى بمدينة طور سيناء بطول 2.2 كم وبتكلفة 4.2 مليون جنيه ضمن أعمال المرحله الأولى من البروتوكول الموقع بين الجهاز المركزى للتعمير ووزارة التنمية المحلية لتدعيم القرى الأكثر احتياجا بعدد 130 قرية على مستوى الجمهورية من ضمنها خمس قرى بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة حوالى 34 مليون جنيه وهى (قرية رأس مسلة بمدينة رأس سدر - قرية غرندل بمدينة أبوزنيمة - قرية مكتب ونسرين بمدينة أبورديس ).

وجارٍ تنفيذ تدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بها، بالإضافة إلى تنفيذ إنشاء ورصف طريق تجمع الابيرق بقرية السعال بمدينة سانت كاترين وطريق الوادى الرئيس بقرية الوادى بمدينة طور سيناء تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير جنوب سيناء.

وتفقد المحافظ كورنيش المدينة وأعمال التطوير الجارية والتى تشمل إنشاء حمام سباحة وشاليهات وملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) بالإضافة لأبراج الإنقاذ والمراقبة، وتنفيذ برجولة ضخمة مقدمة من شركة بترول بلاعيم لخدمة الأهالي، بالشاطئ العام الجديد، ليصبح متنفسًا لمواطنى المدينة وزوارها.

كما تفقد "فودة" إنشاء ممشى أهل مصر بشاطئ طور سيناء، بطول واحد كيلو و30 مترًا، والذى قرر المحافظ انشائه على الشاطئ العام لخدمة أهالى طور سيناء وقاصديها.

وتفقد المحافظ خلال الجولة توسعة طريق الجبيل بعد استلام جزء من المنازل البدوية التى تعترض خط سير الطريق لتنفيذ عملية ازدواج طريق الجبيل الجديد وتركيب خط طرد محطة صرف قرية الجبيل فى إطار خطة تطوير قرية الجبيل وبالتزامن مع المشروعات التنموية المقامة على أرض المحافظة.

محافظ جنوب سيناء يتفقد تنفيذ المشاريع



محافظ جنوب سيناء يتفقد تنفيذ المشاريع



محافظ جنوب سيناء يتفقد تنفيذ المشاريع