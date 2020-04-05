صور.. تطهير وتعقيم ملاعب كلية التربية الرياضية بنات بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

عقمت كلية تربية رياضة بنات بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، جميع منشآت ومبانى الكلية والملاعب المفتوحة والمغطاة والقاعات التدريسية والمعامل وقاعات المناقشات العلمية، وذلك ويأتى ضمن حرص إدارة الكلية على صحة وسلامة منسوبيها وتمشيا مع إجراءات الدولة والجامعة الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان الصادر عن الكلية، أن عملية التطهيم تمت من خلال مهندسين فنيين متخصصين من كلية الزراعة جامعة الاسكندرية، كاجراء احترازى وقائى لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف وحدة ادارة الازمة بالكلية الممثلة فى عميدة الكلية الدكتورة مها امين، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع الدكتور سماح صلاح، وأمين الكلية هشام زكي.

وكان قد أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن جميع الكليات والقطاعات بالجامعة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة الدولة للتصدى للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بجامعة الإسكندرية.

وأضاف أنه تم التأكيد على عمداء الكليات ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات، والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدى والأسطح بجميع الكليات، بالإضافة إلى تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام، توفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية فى جميع المعامل والتى يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب فى استخدامها.

كان قد استقبل الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، مجلس إدارة نقابة العاملين لجامعة الإسكندرية وأمين صندوق جمعية التأمين العلاجى، لإستلام حصة الكلية من المواد المطهرة الخاصة بالتعقيم والتطهير لاستخدامها فى الأعمال الوقائية الإحترازية، وذلك مساهمة من نقابة العاملين بالجامعة وجمعية التأمين العلاجى.

وحرصت الكلية، على تعقيم وتطهير المدرجات والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكافة المبانى وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال متخصصين بجامعة الإسكندرية.



