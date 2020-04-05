صور.. تطهير شوارع سرس الليان ومحطة مياه شرانيس فى المنوفية بألف لـتر كلـور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن توفير (1000 لتر) كلور خام لتطهير شوارع مدينة سرس الليان بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ،وذلك فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة وتنفيذاً لتعليمات معالي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19).

وشملت عملية التطهير المناطق التي ظهرت بها الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد بشارع المحطة الشرقى والمجلس المحلى القديم بمدينة سرس الليان كما تم تطهير شارع البوسطة وشارع مدرسة عبده حمزه وشارع مدرسة الزهراء وشارع المدارس وشارع التأمينات وشارع الكنيسة شارع مندرة الناحية البحرية وشارع المحطة الرئيسى والشوارع الجانبية من شارع المدارس باستخدام النافورى الخاص بالشركة.

وأضاف، حفاظاً علي صحة العاملين واتخاذ كافة التدابير الوقائية لهم تم تطهير محطات المياه بالبلاد التي ظهرت بها حالات إيجابية لفيروس كورونا وتوزيع كمامات علي العاملين بمحطات (شرانيس -كفور الرمل - اشليم )بالاضافه الي تطهير محطة اجهور الرمل ومبني مدرسه مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفيه بقويسنا.

وكانت مجموعة من شباب قرية دمليج التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية قد أطلقت مبادرة بعنوان "دمليج أهم " بهدف المساهمة في أعمال مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ،وذلك عن طريق تطهير القرية بأكملها .

وقام هؤلاء الشباب بتوفير المواد المطهرة، ووضعها داخل أجهزة رش، وتم تطهير جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية في القرية بالمواد المطهرة للمرة الثانية على التوالى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بجانب القيام بأعمال تجميل ونظافة مداخل ومخارج القرية، التى تعتبر من أكبر قرى مركز منوف والتى يطلق عليها بلد العلم والعلماء ،نظرا لأنه بها أكبر نسبة تعليم على مستوى المحافظة منذ قديم الأزل .

شارك في تنفيذ المبادرة المحاسب رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس طارق أبو حطب نائب رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس محمد شعبان نائب رئيس مركز ومدينة منوف وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وطالب مجموعة الشباب كل قرى المحافظة ومحافظات الجمهورية بتعقيم قراهم ومدنهم وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل بذل مجهزد كبير واضح من المسؤلين فى الدولة ولكى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة إلى بر الأمان.



جانب من تطهير الشوارع



جانب من تطهير الشوارع



جانب من تطهير الشوارع (