صور.. تدريب التمريض بمستشفيات جامعة المنصورة على التعامل مع مصابى كورونا

الدقهلية - شريف الديب

بدأت كلية التمريض بجامعة المنصورة، اليوم الأحد، بتنفيذ الأسبوع الثانى لخطة الجامعة لتدريب هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية على كيفية التعامل ورعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والوقاية الشخصية لأعضاء الفريق الطبى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أمينة النمر عميد الكلية، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبي.

وتم التدريب فى معامل المهارات الإكلينيكية وتضمن اليوم تدريب عدد 20 من هيئة التمريض بمركز الأورام، بالإضافة إلى عدد من طلاب الامتياز المتطوعين للعمل فى حال الحاجة إليهم، وذلك لدعم جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع حالات أكثر تطورا لما نحن فيه الآن.

وتم التدريب مع التأكيد على تناول الإجراءات الوقائية من بداية دخول المريض وحسب تصنيف حالته حتى استقرار التعامل معه والحكم على الحالة بعد ذلك، متابعة المرضى من خلال المونيتورز وإعطاء الأكسجين والرعاية على أجهزة التنفس الصناعى بالإضافة إلى إجراءات التحكم فى العدوى وارتداء الواقيات المناسبة، وثقافة التعامل معها وترشيد الاستهلاك طبقا لمعايير وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسيستكمل التدريب هذا الأسبوع لهيئة التمريض من داخل مستشفى الطوارئ، الباطنة التخصصى، العيون.

وصرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة قامت بإنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية ذاتيا، لتوفير مخزون استراتيجى وكميات كافية من أدوات ومستلزمات الوقاية للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية.

وأضاف أنه تم عمل خطوط إنتاج للكمامات الطبية "الماسكات" والبدل الخاصة بمكافحة العدوى، وبدل العمليات "الجاونات" وأغطية الراس "اوفر هيد" نظرا للاستهلاك المتزايد حاليا بالمستشفيات، وكافة القطاعات وتوفير مخزون لسد العجز فى حال الاحتياج اليه ، كما تم إنشاء 4 خطوط إنتاج تقوم حاليا بإنتاج ماسكات الوجه وبدل الوقاية لتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية.



جانب من التدريب



جانب من التدريب