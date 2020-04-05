صور.. "الخدمات البيطرية " تطهر مبنى ماسبيرو للوقاية من فيروس كورونا

كتب عز النوبى

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا ، وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قامت الهيئة بتطهير مبنى ماسبيرو للوقاية من فيروس كورونا .

ووجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، الشكر لوزير الزراعة ، وقال أن عملية التطهير بدأت من الدور الـ 28 واستغرقت أكثر من عشر ساعات شملت تطهير مداخل ومخارج المبنى العملاق وأيضا جميع استديوهات الإذاعة والتليفزيون وكذلك الإدارات والمكاتب ومناطق تجمع الموظفين ، والعيادات الطبية وكذلك المصاعد والممرات الرئيسية بالإضافة إلى مكاتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير وجه الشكر إلى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، لدورها فى تطهير المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة من فيروس كورونا كما تلقى وزير الزراعة خطاب شكر من أسامة هيكل وزير الإعلام على دور وزارة الزراعة فى تطهير المؤسسات الإعلامية حيث سبق وقامت بتطهير مدينة الإنتاج الإعلامى بالكامل حوالى 70 استديو بالإضافة إلى مبنى وزارة الدولة للإعلام ومبنى ماسبيرو وأيضا عدد من المؤسسات الصحفية القومية وغيرها من المؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف منشأة حكومية.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة فى تطهير المنشآت الحكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، أشاد بالجهود المتميزة التى تبذلها الهيئة ومديرياتها بالمحافظات ومشاركتها فى هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا الفيروس الذى يجتاح العالم حاليا، كما تلقى تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



تطهر مبنى ماسبيرو للوقاية من فيروس كورونا



تطهر مبنى ماسبيرو للوقاية من فيروس كورونا



تطهر مبنى ماسبيرو للوقاية من فيروس كورونا