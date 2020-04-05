صندوق مكافحة الإدمان يعقد جلسات الدعم النفسى للمتعافين أون لاين منعا للتجمعات

كتب مدحت وهبة

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق اليوم الأحد بث جلسات مباشر لمدة ساعتين من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق خاصة فى ظل التزام الكثير من متعافى الخط الساخن فى البقاء بالمنازل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا ،ويتم الدخول على موقع الصندوق

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه يتم أيضا تنظيم جلسات العلاج الجماعى للمتعافين "أون لاين " وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة ، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة، حيث كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان "16023” لعدد من 10 الى 15 متعافى فى الجلسة الواحدة، وأنه منعا للتجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعى خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة الى الذهاب للمستشفيات .





من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى انه تم تنظيم 20 جلسه علاج جماعى المتعافين فى أول يوم بث "أون لاين" واستفاد منها 200 متعافى بمعدل 10 متعافين فى كل جلسة، حيث تعد جزء من برنامج إعاده التأهيل النفسي للمتعافين ويتم إكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية تساعدهم علي تنظيم واستقرار حياتهم مثل مهاره اداره الوقت و حل المشكلات وكيفية التعامل مع الخوف والقلق والاكتئاب وأيضا التعامل مع المواقف شديدة الخطوره ، حيث يتم التفاعل بين المتعافين من خلال مشاركه كل عضو في المجموعة بافكاره وخبرته الشخصية خلال فتره المرض وفتره التعافى لافتا الى هذه الجلسات تهدف إلي تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمتعافين .



عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

وأضاف " عثمان " انه تم أيضا التنسيق مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن لاستقبال مرضى الإدمان في أماكن واسعة قبل دخولهم العيادات الخارجية لتلقي خدمات العلاج وفق جدول منظم مع دخول كل فرد بمفرده أثناء الكشف بالعيادة منعاً للتكدس بجانب استمرار صرف الأدوية لمرضي الإدمان المتابعين مع العيادات الخارجية لمدة 15 يوماً مجاناً بدلاً من أسبوع من خلال المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن وذلك لتقليل ترددهم علي العيادات في فترة قصيرة علي أن يتم عودتهم إلي العيادات بعد أسبوعين وفق جداول منظمة لمتابعة حالتهم والاطمئنان عليهم وصرف أي أدوية جديدة لهم وفقاً لحالة كل مريض، وأيضاً الاستمرار فى منع الزيارات للمرضي المحتجزين بمراكز تأهيل مرضي الإدمان خلال هذه المدة لعدم التكدس وكإجراء احترازي أيضاً للوقاية من فيروس كورونا .



وأشار عثمان الى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.





