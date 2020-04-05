اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحف فرنسية: الاتحاد الأوروبى فى أزمة وجودية وكورونا أظهر انقسامات دوله

الأحد، 05 أبريل 2020 12:58 م
صحف فرنسية: الاتحاد الأوروبى فى أزمة وجودية وكورونا أظهر انقسامات دوله الاتحاد الاوروبى
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الضوء على أزمة انتشار وباء كورونا، وخطره الداهم على العالم أجمع ولا سيما أوروبا، حيث ترى الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي يمر بأزمة وجودية تضعه على حافة الهاوية، خاصة بعد الانقسامات التي شهدها منذ انتشار الوباء فيه.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الوضع الأوروبي حافل بالتقلبات، فعندما أعلن بعض الاقتصاديين عن احتمال حدوث أزمة مالية جديدة داخله، جاءت أزمة تفشي فيروس كورونا في نهاية المطاف، لتدمر الاقتصادات الوطنية لدول التكتل.

وأضافت أنه بينما رأى البعض أن خطر تفكك الاتحاد الأوروبي قادم مع خروج بريطانيا، أو من دول الجنوب مثل اليونان وإيطاليا، بدا التهديد الآن قادما من دول الشمال على غرار ألمانيا وهولندا.

وأوردت الصحيفة ما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 26 مارس الماضي: "نحن نتحدث كألمانيا وهذا ليس تصوراً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، فيما كانت تعلق على أزمة كورونا.

كما لفتت الصحيفة إلى ما قاله جان مونيه، أحد الآباء المؤسسين للاتحاد، إن "أوروبا تتقدم دائما في الأزمات. ولكن إذا كان هذا صحيحا، فيجب على الاتحاد أن يحقق قفزة كبيرة إلى الأمام".

وأشارت "لوفيجارو" إلى أن "أوروبا تمر بأزمة وجودية وخاصة الأسبوع الماضي، فلم تستطع دول التكتل، مواجهة تفشي الفيروس وسارعت إلى تعليق اتفاقية (شنجن) وإغلاق حدودها الوطنية، الأمر الذي يكشف حالة الفوضى".

ورأت الصحيفة الفرنسية أن هذا الانقسام العميق ظهر خلال اجتماع الأعضاء الـ27، في 26 مارس الماضى، في المجلس الأوروبي لمناقشة الأزمة، حيث شهد الاجتماع العاصف، الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، خلافاً عميقاً بشأن "كورونا"، خاصة فيما يتعلق بتقاسم الدول الأعضاء التبعات الاقتصادية والمالية للأزمة.

 

من جانبها، لفتت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن انقسامات الاتحاد الأوروبي تواجه خطراً مميتاً كشف عنه فيروس كورونا، موضحة أن هذا الانقسام انبثق بين دول الشمال والجنوب، وهو نفسه الذي ظهر خلال أزمة الديون في منطقة اليورو عام 2010، وعاد للظهور مجددا بقوة.

ورأت "لوموند" أن سيناريو ظهور أزمة عميقة داخل الاتحاد الأوربي بدأ يلوح في الأفق بسبب عواقب (كوفيد-19)، موضحة أن الدول الأعضاء منقسمة على أنفسها حول الاستجابة الاقتصادية المشتركة لمواجهة عواقب الجائحة، ما يؤكد أنانية الدول الأعضاء خاصة الشمال.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو، الثلاثاء المقبل، عبر الفيديو كونفرانس، لإيجاد أرضية مشتركة، قبل اجتماع مجلس رؤساء الدول والحكومات المقبل.


كورونا

أوروبا

كورونا في أوروبا

اخبار العالم

الاقتصاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة