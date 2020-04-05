صحة شمال سيناء : المحافظة خالية من كورونا ونحذر من تداول شائعات مغلوطة

شمال سيناء محمد حسين

قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، ان المحافظة لم تسجل فيها اى حالة ايجابية لفيروس كورونا، لافتا إلى أن اخر فحص تم لحالة اشتباه بإصابة بمستشفى العريش ليلة امس وتبين سلبية الحالة.

وحذر مدير مديرية صحة شمال سيناء من خطورة تداول شائعات مغلوطة وبثها بين الناس عن وجود حالات مصابة ، وهذا غير صحيح لافتا ان هذا مخالف للقانون وسيواجه بكل حزم .

واوضح انه تفقد عملية الفحص التى تتم على مدخل محافظة شمال سيناء للمسافرين القادمين للمحافظة عند نقطة كمين بالوظة على مدخل المحافظة الغربى، للتأكد من سير العمل والتشديد على ضرورة الفحص واتخاذ الاجراءات الطبية لأى حالة اشتباه.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء ان فرق المراقبين الصحيين يتواجدون بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.

واشار ان العمل يتم بمنفذ العوجة البرى ومنفذ رفح البرى وميناء العريش البحرى لافتا انه عند بوابة دخول الصادر يتم الكشف علي الداخلين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام ، وجميع الهيئات بالمنافذ يتم يوميا الكشف عليها.

واشار إلى انه عند رجوع السائقين أو قوات حفظ السلام وسائقى شاحنات الوارد من الجانب الٱخر يتم اولا قياس درجة الحرارة وإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وارقام الرقم القومي إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته.

وقال انه يتم تطهير المنفذ بصفة دائمة للحد من انتشار المرض، وعمل دورات تثقيفية للصف والجنود والسائقين والعاملين بالمنفذ من حيث التعريف بالمرض وطرق العدوي وطرق الوقايه.

واشار انه يتواجد على منفذ رفح 2 مراقبين و3 تمريض وطبيب بشري وصيدلي، وعلى منفذ العوجة 2مراقبين صحيين وممرض، و مينا العريش البحرى يتواجد به طبيب بشري و 2مراقبين و ممرض و إداري.

وسبق واعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ان المحافظة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه في عدد 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفي العريش العام وحالتين بمستشفي بئر العبد النموذجي ، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية..مشيرًا إلي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه.

أشار المحافظ إلي تخصيص مستشفي بئر العبد النموذجي كمستشفي إحالة في حالة حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي..مؤكدًا علي تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ومستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل لذا لزم الأمر.