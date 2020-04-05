صحة الغربية تجرى فحوصات للمخالطين للأسرة المصابة بكورونا بقرية ميت بدر

الغربية - مصطفى عادل

أجرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحاليل لعدد من المخالطلين لأسرة مكونة من 5 أشخاص، هم أب وزوجته وأطفالهما الثلاثة، مقيمين قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود عائدين من فرنسا يوم 16 مارس الماضي، بعد أن اظهرت النتائج إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الفحوصات التى أجرتها مديرية الصحة بالغربية إيجابية إصابة 3 من المخالطين لهذه الأسرة بفيروس كورونا، وتم نقلهم للعزل الصحي ببلطيم.

وكانت الفحوصات التى أجرتها مديرية الصحة أمس السبت للأسرة المكونة من 5 أفراد قد كشفت أن الزوج ظهرت عليه أعراض الإصابة وتم نقله لمستشفى صدر المحلة، وجاء نتيجة العينات إيجابية إصابته بالفيروس، وتم عزل المخالطين له وهم زوجته وأطفالهم الثلاثة، بعد ظهور أعراض المرض أيضا عليهم، وأكدت التحاليل ونتائج العينات إيجابية إصابتهم أيضا بالمرض،.

من ناحية أخرى وقع أطباء قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة المنتدبون للعمل بالوحدة الصحية بالقرية، مؤقتا خلال الفترة الحالية، بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، الكشف الطبي على 170 شخصا فى مختلف التخصصات الطبية، من المترددين على الوحدة الصحية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عرفة فيشار أخصائي صدر بمستشفى صدر المحلة والمنتدب للعمل بالوحدة الصحية، إن الوحدة استقبلت 170 شخصا أمس السبت لتوقيع الكشف الطبي فى التخصصات الطبية بالوحدة.

وأضاف أنه تم الكشف على المرضى فى تخصصات النساء والتوليد والأسنان والجراحة والحميات والصدر وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن الوحدة تقدم خدمة طبية للمترددين عليها وصرف الأدوية لهم.

من ناحية أخرى، قامت الإدارة الصحية بالمحلة ثان بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة، بتجميع البطاقات الصحية للمرضي من أبناء القرية، والذين يقومون بصرف علاج شهري من التأمين الصحي، وذلك لمساعدتهم وصرف الأدوية الشهرية لهم من التأمين، لمنع خروج احد من القرية لمدينة المحلة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، لتوفير احتياجات اهالى القرية، والتي ظهر بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقامت الإدارة الصحية، بالتنسيق مع عمده القرية والوحدة المحلية بحصر المرضي المترددين على التأمين الصحي لصرف العلاج الشهري، وتجميع البطاقات منهم، على أن تقوم الإدارة الصحية، بالتنسيق مع التأمين الصحي بصرف الأدوية لهم، وإحضارها للقرية وتوزيعها عليهم.