"صحة الشرقية": أعمال تطهير يومية للمنشآت الصحية ومحلات بيع الطيور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تواصل فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية فى الشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت العامة، منها محلات بيع الطيور، ومراكز الشرطة، والسجون، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة، والمحال التجارية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وفي سياق متصل قام فريق من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية بمشاركة الفريق الطبي بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق في أعمال التعقيم والتطهير بالمستشفي، وذلك لجميع الأقسام والمكاتب، والعيادات الخارجية، والإستقبال والطوارىء، وجميع الأسطح، ودورات المياه، والطرقات، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين علي هذا المجهود المبذول حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .