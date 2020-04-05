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صحة الدقهلية: سلبية تحاليل 13 حالة من مستشفى العزل بتمى الامديد بعد العلاج

الأحد، 05 أبريل 2020 05:56 م
صحة الدقهلية: سلبية تحاليل 13 حالة من مستشفى العزل بتمى الامديد بعد العلاج الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم اليوم عمل تحاليل كورونا للدفعة الأولى من مرضى مستشفى العزل بتمى الأمديد، وأظهرت التحاليل سلبية 13 حاله بعد خضوعهم للعلاج اللازم، وأكد مكي انهم ما زالوا يخضعون  تحت العلاج لحين التأكد تماما من شفائهم، وسوف يتم خروجهم بعد انتهاء المدة المقررة.

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج ثلاثة حالات من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بالإسماعيلية و العجمي بالإسكندرية ، بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار الدكتور سعد مكى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الثلاثة  هم من أبناء مركز بلقاس، وارتفع اعداد من تحول نتائجهم  من إيجابية إلى سلبية 11 حالات بالدقهلية.

وأوضح أن باقى الحالات تتماثل للشفاء، وحالتهم الطبية فى تحسن وسوف يتوالى خروجهم تباعا.

وأضاف مكى، أن مديرية الصحة بالدقهلية تهيب بالمواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنزل، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

يذكر أن أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لاصحة مطلقا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعى، عن وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الوقائية الشخصية والتطهير والتعقيم أو الاطقم الطبية والتمريض بالمستشفى المركزى بتمى الأمديد، " مستشفى العزل" بالدقهلية، وذلك منذ ان تم تجهيزة واعداد لاستقبال ايه حالات طارئة فى اول اول ابريل الجارى.

 جاءت تصريحات محافظ الدقهلية المؤكدة على عدم صحة ماتم تداوله بشأن نقص الامكانيات والمستلزمات بالمستشفى المشار إليها بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى هذا الشأن .

حيث أوضح وكيل الوزارة أن المستشفى تم تجهيزه بعدد 105 سرير استقبال ، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها ، و27 طبيب من مختلف التخصصات و86 من أطقم التمريض و12 فنى جميع التخصصات و15 من العمال ، وأضاف بأن هذه القوى البشرية من كافة الأطقم العاملة بالمستشفى كافية ، كما أضاف بأن هناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة.

وأوضح التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة ، أنه لا يوجد مطلقا أى نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات أومستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى 

 

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

فيروس كورونا

مستشفي العزل بالدقهلية

مستشفي تمي الامديد

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