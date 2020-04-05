اليوم السابع
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صحة أسوان: مرور ميداني على الأسواق ومراجعة صلاحية السلع

الأحد، 05 أبريل 2020 12:00 ص
صحة أسوان: مرور ميداني على الأسواق ومراجعة صلاحية السلع وزارة الصحة
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان، أنه تم التنسيق بين قسم الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان ومكتب حماية المستهلك، وتم المرور على الأسواق بمدينة أسوان بهدف ضبط الأسعار، ومراجعة السلع الغذائية من حيث السلامة والصلاحية.

كما تم المرور على محلات الجزارة والبقالة ومحلات بيع الخضراوات والفاكهة وتم التأكيد على تعليق أسعار السلع عليها ومراجعة صلاحيتها، كما تم عمل محاضر للمخالفين بمشاركة مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان ومكتب مكتب حماية المستهلك.

من ناحية أخرى كان قد خرج، 7 حالات  جديدة عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" من داخل مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة والتى تم تخصيصها كمستشفى للحجر الصحى بمدينة أسوان، وبعد سحب العينات تبين سلبية الحالات والتعافى تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا وتم خروجهم من مستشفى أسوان التخصصى.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء الحالات الـ7 المتعافية من كورونا المستجد "كوفيد – 19" من مستشفى أسوان التخصصى وهم: بيشوى من محافظة القليوبية 25 عامًا وأحمد  46 عامًا من محافظة الأقصر  وهدير  27 عاما من الغردقة ومحمد  42 عاما من الشرقية  ورانيا  42 عاما من محافظة أسيوط ونجلاء  23 عاما من الغردقة وسائح روسى "فلاديمير" 64 عامًا.

وكان مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان، شهد لأول مرة خروج 6 حالات من المتعافين من مرض كورونا، بعد أن تحولت نتائجهم إلى سلبية، من بينهم أجنبى روسى الجنسية، وتحولت نتائج التحاليل الطبية لـ12 شخصًا من المحتجزين بمستشفى العزل داخل مستشفى أسوان التخصصى، إلى سلبية بعد مرور 7 أيام على دخولهم العزل، ثم تحولت النتائج الأخيرة لـ6 منهم إلى سلبية تمامًا وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى والعودة إلى منازلهم مرة أخرى.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، استقبل أول حالة إصابة من أبناء محافظة أسوان، لموظف كان مختلطًا بشكل مباشر مع السائحين، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية الأولية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه وفقا لإجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها المديرية ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بلغ  إجمالى عدد الحالات التى تم تسجليها على مستوى محافظة أسوان حتى   السبت، 15 حالة فقط ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، منهم 9 أفراد من العاملين بمجال السياحة والمخالطين لهم، بالإضافة لـ6 أفراد من الطاقم الطبى المتواجدين بمستشفى العزل, حدثت لهم العدوى أثناء عملهم.

 

 

 

 


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