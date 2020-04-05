اليوم السابع
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شركة مياه الأقصر: انقطاع المياه عن 3 مناطق بمرشح نجع الوحدة.. غدا

الأحد، 05 أبريل 2020 07:00 ص
شركة مياه الأقصر: انقطاع المياه عن 3 مناطق بمرشح نجع الوحدة.. غدا قطع المياه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، انقطاع المياه غدًا الإثنين وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وذلك عن مناطق "قرية البغدادي - قرية منشية النوبه - نجع الوحدة "، وذلك لأعمال التطهير والصيانة الدورية العادية.

وأهابت شركة مياه الأقصر بكل المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 – 0952282406 – 01147999752 فى حالة الطوارى.

وواصلت شركة مياه الأقصر بقيادة الواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، حملات التوعية وتعليق بوسترات الإرشادات للموظفين والمواطنين للتوعية الصحية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهاته رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة إطلاق حملات توعية بجانب التعقيم والتطهير والمكافحة حول الجمهورية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت أمانى مدنى مسئولة العلاقات العامة بالشركة، إن مبادرة التوعية والتثقيف للمواطنين والموظفين بالشركة شملت تركيب بوسترات توعية بكيفية مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" عبر خطوات محددة بالنظافة الشخصية والطرق الصحيحة لغسل اليدين، وكيف يحمى الشخص من حوله حال ظهور أعراض الإصابة والإتصال بأرقام شركة المياه، وذلك فى محطات المياه وشبكات إدارات مياه الطود وأرمنت، وأضافت مسئولة العلاقات العامة بالشركة، أنه أطلق فريق إدارة التوعية بشركة المياه إرشادات للتوعية الصحية بمقرالشركة وتوزيعها لعدد من الإدارات لنشرها بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، ومقر خدمة العملاء والإدارات التابعة للشركة بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف توعية المواطنين والمشتركين والمترددين على مقرات خدمة العملاء وتوعية العاملين بوسائل وطرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد.


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