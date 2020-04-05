اليوم السابع
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شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان وتتسبب فى حادث انقلاب سيارة.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 10:35 م
شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان وتتسبب فى حادث انقلاب سيارة.. صور شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شهدت محافظة أسوان مساء اليوم الأحد تقلبات جوية وظهور شبورة ترابية غطت أنحاء المحافظة، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب يصل إلى حد العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة.

وشدد خبراء الأرصاد الجوية على توخى الحذر خلال فترة الطقس السيئ، خاصة بالنسبة لقائدى السيارات على الطرق الصحراوية – ممن هم مستثنون من قرار حظر التجوال – خلال هذه المدة.

وفى سياق متصل، شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة نقل كانت تحمل كميات من "الطماطم" بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من الكمين الغربى بمدخل مدينة أسوان، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات بعد نجاة قائد السيارة.

وعلى الجانب الآخر، حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين الأربعة والمتوفى، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين العلاقى بـ40 كيلو جنوب محافظة أسوان، اليوم الأحد، تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين العلاقى ب40 كيلو مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وتبين أن المتوفى هو "كريم عبد المحسن على" 25 سنة، وأصيب: نذار إبراهيم النور 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومتبع محمد أدم 25 سنة، مصاب باشتباه كسر مفتوح بالساق اليسرى، وخالد محمد فضل 26 سنة، مصاب بجرح قطعى بالقدم اليمنى، والأنصارى محمد حسن ٢٥ سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

كما شهدت أسوان اليوم الأحد أيضاً، حادث انقلاب سيارة أمن مركزى على طريق مصر أسوان السريع بالقرب من قرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، بعد اصطدامها بـ"توك توك"، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 21 شخصاً منهم 19 مجنداً وضابط شرطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان (1)
شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان

 

شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان (2)
شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان

 

شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان (3)
شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان

 

شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان (4)
شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان

 

شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان (5)
شبورة ترابية تضرب محافظة أسوان

 


طقس سيئ

شبورة ترابية

اسوان

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اخبار مصر

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