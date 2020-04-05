اليوم السابع
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شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء مواعيد صرف المعاشات

الأحد، 05 أبريل 2020 07:13 م
شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء مواعيد صرف المعاشات شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش
القليوبية إبراهيم سالم

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دشن شباب مدينة قليوب بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمجلس المدينة بقيادة حامد طلبة رئيس المدينة، وبالتنسيق مع جهاز الملاريا، حملة لتطهير مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاشات، وذلك فى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة فى الوقت الحالى للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحرص الشباب على تطهير وتعقيم كل المناطق التى يتواجد بها كبار السن حفاظا عليهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال معدات وأدوات التطهير بالمجلس وجهاز الملاريا التابع للإدارة الصحية بالمدينة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 2
شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 2

 

شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 3
شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 3

 

شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 4
شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 4

 

شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 5
شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 5

 

شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 6
شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش 6

 

شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش
شباب قليوب يطهرون مكاتب البريد بعد انتهاء صرف المعاش

 


اخبار القليوبية

كورونا

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