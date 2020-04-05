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شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

الأحد، 05 أبريل 2020 01:20 م
شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع الزواج فى زمن الكورونا
كتبت أمنية الموجى

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تسبب فيروس "كورونا" فى تغيير نمط حياة الكثير منا، ولم  يتوقف الأمر عند حد تطبيق الإجرءات الإحترازية فقط ، وإنما ساهم أيضا فى خفض تكاليف العديد من المناسبات ومنها  حفلات الزفاف ، وشهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حفل زفاف حضره شخصين فقط ،الأولى شقيقة العروس والثانى صديق العريس . 

لم يتجاوز زمن حفل الزفاف أكثر من 20 دقيقة ، حيث حضر العريس والعروسة بملابس هذه المناسبة ، وتم الإكتفاء جلسة تصوير "فوتوسيشن" فى أشهر ميادين شارع التسعين لتوثيق هذه المناسبة ، التى أقيمت وسط اجرءات احترازية طبية مشددة يمنع فى الاختلاط نهارا ومحظور فيها التجول ليلا  ، الأمر الذى دفع العروسين الى التقاط الصور نهارا .

وقالت شقيقة العروس، إن حفل زفاف شقيقتها حُدد قبل عدة أشهر، وتم تجهيز الاحتفال ووضع ميزانية خاصة له، إلا أن أزمة فيروس كورونا ، تسببت فى الغاء كافة هذه الترتيبات ، بعد التشاور بين العائلتين ، قررالجميع أن يكون الزواج مختصراً، حيث عقدا القران بحضور الشهود ووالديهما فقط، وتوجها لاجراء جلسة التصوير للعروسين.

وما حدث فى التجمع الخامس ، لم يبعد كثيرا عما طالبت به منظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة فى كافة دول العالم بضرورة تجنب التواجد فى أماكن التجمعات، إلا أن (كوفيد 19)  فشل حتى الان فى إيقاف حفلات الزواج التى أقيم بعضها وظهر فيها العروسان وهم يرتديان أقنعة الوجه والقفازات .

 

 

 

العروسين
العروسين

 

جانب-من-الحفل
جانب-من-الحفل

 

حفل-زفاف
حفل-زفاف

 

حفل-زفاف-عروسين
حفل-زفاف-عروسين

 

زفاف-داخل-حديقة
زفاف-داخل-حديقة

 


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