الكويت (أ ش أ)

بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القونى مع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، فى ضوء الجهود المبذولة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال القونى – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت – إنه بحث أيضًا مع الجارالله سبل تعزيز التعاون المشترك؛ لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن اللقاء – الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية – تنازل كذلك بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قال اليوم الأحد، إن الحكومة أرسلت للبرلمان الخميس، قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار. وقال الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان إن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه "سيء"، وقال إن فرص موافقة البرلمان عليه "تكاد تكون معدومة".

وأضاف أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة كورونا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة، من بينهم حالتان من أبناء الجالية المصرية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 556 حالة، وعدد من تم شفاؤهم 99 حالة وفق صحيفة الراى الكويتية.

وأضافت أن من يخضعون للعلاج 456حالة بينما 17 حالة فى العناية المركزة ، وتعد الجالية المصرية أقل الجاليات من حيث عدد الإصابات بكورونا .

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، أن مخالفى الإقامة الذين سيغادرون الكويت بعد تسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية فى المدة التى حددتها لكل دولة، لا يحتاجون إلى محاجر صحية فى بلادهم، موضحا أن وزارة الصحة ستفحصهم فى مطار الكويت؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار الجار الله، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، إلى أنه تم ابلاغ رؤساء البعثات الدبلوماسية فى الكويت بهذا الإجراء؛ للتنسيق مع دولهم واعتماد فحص الكويت الخاص بالفيروس، لعدم إخضاع هذه الدول رعاياها للحجر الصحى عند وصولهم إلى بلادهم.