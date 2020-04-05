اليوم السابع
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سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: نعزز العلاقات مع مصر رغم التباعد الاجتماعى

الأحد، 05 أبريل 2020 03:37 م
سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: نعزز العلاقات مع مصر رغم التباعد الاجتماعى
كتبت: هناء أبو العز

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قال إيفان سوركش سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن التباعد الاجتماعي لا بد منه لوقف انتشار فيروس كورونا كوفيد19 ، مشيرًا إلى أن ذلك  لا يؤثر على  العمل وتعزيز  الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.
 
ونشر سوركش على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو لاجتماع فيديو كونفرانس، يؤكد استمرار اجتماعات الإدارة.
 
وقال سوركش: نحن في الاتحاد الأوروبي في مصر نأخذ الأمور بجدية ونحرص على التباعد الاجتماعى، من أجل الحد على انتشار وباء كورونا.

وفى وقت سابق غرد مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار أوليفر فارهيلى، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، متحدثًا عن مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكرى.

 وأشار هارفلى إلى توجيه ما يصل لـ89 مليون يورو من الأموال المتوقعة لمصر لمواجهة حالات الطوارئ بسبب الوباء ولدعم الاحتياجات الفورية لنظام الصحة العامة.

كما  قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتذاراً لإيطاليا على تأخر رد فعل الاتحاد بشأن تفشي وباء كورونا، وذلك في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية بعنوان "أقدم لكم اعتذاراتي. نحن معكم".

وكتبت فون دير لاين في صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا. لكن الأمر لم يكن دائماً كذلك".

والأسبوع الماضي لم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق على رد قوي على العواقب الاقتصادية للوباء.

 

الاتحاد الأوروبى

المفوضية الاوروبية

التباعد الاجتماعى

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