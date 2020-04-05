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سفارة اليمن تناشد الجميع بعدم الانجراف وراء الشائعات والأخبار الكاذبة

الأحد، 05 أبريل 2020 06:26 م
سفارة اليمن تناشد الجميع بعدم الانجراف وراء الشائعات والأخبار الكاذبة سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم
إيمان حنا

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ناشدت السفارة اليمنية بالقاهرة الجميع بعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي لا ينتج عنها سوى تشويش الآراء وإعاقة الجهود المبذولة لخدمة قضايا أبناء الوطن المقيمين في مصر، وفق بيان صحفى عن السفارة.

ونفت السفارة فى بيانها صحة ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وفيديوهات عن مظاهرات لأبناء الجالية في القاهرة.

وأكدت السفارة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة وأن الفيديو المتداول يعود الى العام ٢٠١٥م، إبان أزمة العالقين حينها.

وثمنت السفارة موقف أبناء الجالية اليمنية واتباعها للإجراءات الاحترازية التي طبقتها السلطات في مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكدت أنها شكلت لجنة من المسئولين والمختصين فيها لمتابعة أوضاع الجالية في ظل هذه الظروف العصيبة وما يتطلب ذلك من متابعة الجهات الحكومية المعنية والتنسيق معها في كل ما من شأنه خدمة أبناء الجالية وحل مشكلاتهم.

ومن جانبه أكد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد على مارم، اليوم،أنه يتابع عن كثب لحظة بلحظة الإجراءات المتخذة من قبل السفارة في مواجهة انتشار وباء كورونا، كما ناقش تلك الإجراءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب اليمنى وممثلين عن مجلس آباء المدرسة اليمنية الدولية.

وشدد مارم على ضرورة اتباع كل التعليمات الصادرة عن بلد الاعتماد في هذا الجانب سواءً ما يتعلق منها بتعليق الدراسة والتزام المدارس اليمنية بهذا القرار أو ما يتعلق باتباع الإرشادات الصحية من قبل أبناء الجالية.

 


الجالية اليمينة فى القاهرة

اليمن

سفارة اليمن بمصر

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