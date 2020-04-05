اليوم السابع
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روسيا: أكثر من نصف المصابين بكورونا فى موسكو تقل أعمارهم عن 45 عاما

الأحد، 05 أبريل 2020 02:40 م
روسيا: أكثر من نصف المصابين بكورونا فى موسكو تقل أعمارهم عن 45 عاما فريق طبى لمكافحة كورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا، فى العاصمة الروسية "موسكو"، أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس تقل أعمارهم عن 45 عاما ، مشيرة إلى أنه تأكد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأفاد بيان للجنة اليوم الأحد، بأن من بين 536 إصابة تم تسجليها في العاصمة (موسكو ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تعود 19 منها لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس، و250 لأشخاص أعمارهم تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما ، و189 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 46 و65 عاما ، و23 حالة لأشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عاما . 

يُذكر أن السلطات الروسية أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين و658 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع مقاطعات وأقاليم روسيا، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات خمسة آلاف إصابة، منها 3893 إصابة في العاصمة (موسكو) وحدها .

وذكرت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس كورونا، فى روسيا، في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أنه خلال آخر 24 ساعة، تم تشخيص 658 إصابة في 14 إقليما بروسيا".. مضيفة أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 5389 في 79 إقليما.

وأضاف البيان أنه توفى جراء الإصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة شخصان؛ ليصل عدد الوفيات إلى 45 حالة.. مشيرا إلى تعافى 22 شخصا؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 355 شخصا.

من جهته حذر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، من أن العاصمة الروسية ربما تواجه أكبر خطر من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين جميع المناطق الروسية.

وقال سوبيانين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "بالنسبة لموسكو، نحن في المجموعة الأكثر عرضة للخطر لأن عددا كبيرا من الأشخاص عبروا موسكو أو كانوا في الخارج"، مشيرا إلى أن العديد من سكان موسكو أصيبوا بالفيروس.


وأكد أن سلطات موسكو تتخذ أصعب القرارات لمنع انتشار الفيروس.. مضيفا "لقد اتخذنا قرارًا بتعبئة أكبر عدد ممكن من المستشفيات لمكافحة الفيروس التاجي، كما أنه تم توفير ما يقرب من 20 ألف سرير في العيادات الإقليمية والفيدرالية والخاصة لمصابي كورونا".

 


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موسكو

انتشار كورونا

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