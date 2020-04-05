رفع 55 طنا من مخلفات التطهير بقرية الجلاوية بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته برئاسة عبد المنعم عبد القوى حملة نظافة مكبرة بقرية الجلاوية وتم رفع 55 طنا من مخلفات التطهير، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ترأس الحملة أشرف عسكر رئيس قرية الجلاوية بالاشتراك مع هندسة صرف أخميم، وتم تطهير 3 سحارات وشبكات مصافي وكذلك تم تطهير مصفي ترعة السلاموني التابعة لهندسة ري أخميم علي كوبري المستعمرة وتم رفع مخلفات ناتج التطهير في الحال منعًا للتراكمات.

وفى وقت سابق قامت مديرية الرى بسوهاج برئاسة كمال ميدان مدير المديرية بأعمال تطهير الترع بمركز ومدينة ساقلتة وذلك للمحافظة على نهر الطريق من تراكم المخلفات بالتنسيق مع إدارة رى ساقلتة وتم رفع المخلفات والتنبيه بعدم القائها فى نهر الطريق.