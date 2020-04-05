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رفع 23 طنا من القمامة والمخلفات بقرى مركز البلينا بسوهاج

الأحد، 05 أبريل 2020 10:11 م
رفع 23 طنا من القمامة والمخلفات بقرى مركز البلينا بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج - عمرو خلف

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية حملة نظافة مكبرة استهدفت طريق الكسرة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد عليو بحملة نظافة مكبرة استهدفت طريق يعقوب وطريق الشيخ مرزوق وتم رفع 23 طنا من القمامة والمخلفات، وذلك تحت إشراف محمد أبو الخير رئيس قرية العرابة وعبد الصمد أبو غابة رئيس قرية أولاد عليو.

وفى وقت سابق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسوهاج برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشأة بتنفيذ حملة تطهير وتعقيم بشارع المحطة وموقف المنشأة ورفع الإشغالات والتراكمات والأتربة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الاهتمام بعملية التطهير والتعقيم واتخاذ كب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المركز إنه تم أيضا عمل حملة نظافة بموقف المنشأة تم خلالها رفع إشغالات وتراكمات وأتربة فى إطار الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تكثيف حملات النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، وجاء ذلك ضمن منظومة الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.


سوهاج

اولاد عليو

العرابة

القمامة

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