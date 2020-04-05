اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا: سنتغلب على فيروس كورونا معًا بالبقاء فى منازلنا

الأحد، 05 أبريل 2020 01:32 م
رئيس وزراء بريطانيا: سنتغلب على فيروس كورونا معًا بالبقاء فى منازلنا جونسون
كتب محمد شعلان

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جدد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مطالبته للمواطنين في مدن المملكة المتحدة بالمكوث في منازلهم لعدم تعرضهم لعدوى فيروس كورونا الجديد، وأصبح "جونسون" من أكثر المسئولين في العالم مداومة على مطالبة مواطنيه بالبقاء في المنازل، وغرد عبر حسابه بـ"تويتر"، منذ قليل، لرفع الروح المعنوية لشعبه قائلا: "سوف نتغلب على هذا معًا وسنفعل ذلك من خلال البقاء في المنزل لحماية وإنقاذ الأرواح من كورونا.. يمكننا التغلب على هذا معا".

جونسون على تويتر
جونسون على تويتر
جونسون على تويتر
جونسون على تويتر

 

وبالأمس، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، "لقد قامت هذه الدولة بجهد كبير، وتضحية كبيرة، وقدمت أداءً جيدًا للغاية فى تأخير انتشار الفيروس.. ولكن فى هذا الطقس الجيد، من فضلك لا يغريك هذا  على كسر اللوائح.. إننى أحث الجميع على البقاء فى المنزل وحماية مقدمى الخدمات الطبية NHS وإنقاذ الأرواح"، وذلك فى رسالة نشرها عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، من داخل الحجر الصحى.

 

وتأتى هذه الرسالة، بعد يوم واحد فقط، من تجديد بوريس جونسون، مطالبته للمواطنين بالبقاء فى المنزل وعدم الخروج فى إجازة نهاية الأسبوع حتى لو كان الطقس جيدا، موجها رسالته للجميع، قائلا: "أنت تنقذ الأرواح بالبقاء فى المنزل".

 

من ناحية أخرى، شارك رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى حملة التصفيق، فى إطار تقديم الدعم لمقدمى الخدمات الطبية، فى بريطانيا، بسبب الجهود الكبيرة التى يبذلونها لاحتواء تفشى فيروس "كورونا"، كما تمت إضاءة المبانى الرئيسية وناطحات السحاب بالعاصمة لندن باللون الأزرق لتحيتهم.

 

وأكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه يمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، مطالبا المواطنين باتباع تعليمات الحكومة، وكان قد قال جونسون فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أنا أمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، لو اتبعنا تعليمات الحكومة، يمكننا التغلب على كورونا معا".


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فيروس كورونا

كورونا نيوز

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