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رئيس مدينة منوف: فض سوق قرية " الكوم الأحمر، وسدود " منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 03:23 م
رئيس مدينة منوف: فض سوق قرية " الكوم الأحمر، وسدود " منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا غلق الأسواق بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شن مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية ، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، حملة مكبرة لغلق الأسواق .

وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين ، وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف ، 
والمهندس محمد الزرقانى ، والمهندس طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة ، ومنه سوق "الكوم الأحمر، سدود " بمركز ومدينة منوف منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

كما قام مجلس مدينة منوف بتشميع عدد من المحلات المخالفة بقرى المركز ، وإلقاء القبض على المخالفين من قبل شرطة منوف برئاسة العميد خربوش مأمور مركز منوف ، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث،والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف. 

وأكد المحاسب رجب النقيدى رئيس المدينة بالاستمرار فى المتابعة على جميع الاسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه نائبه محمد موسى ، قد قامو بجولة تفقدية مترجلا على الأقدام بشوارع مدينة شبين الكوم للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تفقد المحافظ شارع الجلاء البحرى وطلعت حرب وصبرى أبو علم بشبين الكوم للوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ غلق كافة المحالات والمولات والمنشأت التجارية طبقاً للمواعيد المقررة من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

 

غلق اسواق المنوفية (1)
غلق اسواق المنوفية

 

غلق اسواق المنوفية (2)
غلق اسواق المنوفية

 

غلق اسواق المنوفية (3)
غلق اسواق المنوفية

 

غلق اسواق المنوفية (4)
غلق اسواق المنوفية

 

غلق اسواق المنوفية (5)
غلق اسواق المنوفية

 


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