اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا: متابعة الأسواق وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف

الأحد، 05 أبريل 2020 03:00 ص
رئيس مدينة إسنا: متابعة الأسواق وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف رئيس مدينة إسنا يؤكد على متابعة الأسواق
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بضرورة التزام جميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الحظر وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف، وإيقاف كل أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، وبناءً على ذلك قاد رجال الأجهزة التنفيذية بقرية توماس وعافية التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس السبت، جولة بالمرور على سوق المواشي بإسنا ورصدت إلتزام المواطنين وإغلاق السوق وعدم تواجد أي تجار للمواشي، وذلك بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ ما جاء بتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على توجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا لأجهزته التنفيذية بالمرور والمتابعة على الأسواق بمركز إسنا.

وكان قد تابع المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأسبوع الماضى، جولة للمرور على سوق المواشي بإسنا حيث تلاحظ وجود عدد قليل من المواطنين بغرض الاتجار في المواشى، وعلى الفور تم فض وإخلاء المنطقة من المواطنين، مشددا على عدم العودة مرة أخرى، وذلك بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ ما جاء بتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، قد عقد اجتماع بحضور رؤساء القرى ونواب المركز بالقاعة الكبرى بديوان مركز ومدينة إسنا، وذلك لمناقشة عدة موضوعات من أهمها إلتزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الحظر وفض أي تجمعات أو إقامة أي حفلات زفاف، وإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية لحين إشعار جديد، مشدداً على الحضور بالإهتمام بمستوى النظافة وتفريغ الحاويات أولاً بأول، وذلك تجنباً لنقل أى عدوى وحفاظا على صحة وأرواح المواطنين، وأكد أنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بأنه من يتهاون في التفاني في عمله وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء لا يستحق أن يبقى في مكانه، وخاصة في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، ويأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء.

رئيس المدينة يؤكد رصد إلتزام المواطنين بغلق سوق المواشى
رئيس المدينة يؤكد رصد إلتزام المواطنين بغلق سوق المواشى

 

رئيس مدينة إسنا يؤكد على متابعة الأسواق
رئيس مدينة إسنا يؤكد على متابعة الأسواق

 


الاقصر

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