رئيس جامعة حلوان: إنتاج كمامات طبية بمستشفى بدر الجامعى لمواجهة كورونا.. صور

كتب محمد صبحى

بدأ مستشفى بدر الجامعى التابع لجامعة حلوان بإنتاج كمامات طبية تحت إشراف الدكتور إيهاب لطفى مدير المستشفى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى، ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة حلوان وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف رسلان مدير المستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، في بيان صادر عن الجامعة، بالدور الهام الذي تقوم به مستشفى بدر، وبجودة الكمامات الطبية المنتجة، والتى يتم إنتاجها وفقا للمعايير العالمية، مؤكدا حرص الجامعة دائما على دعم الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لذلك حرصت المستشفى على تصنيع تلك الكمامات لسد احتياجات المستشفى الجامعى وحماية الأطباء والفريق الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، معربا عن شكره وامتنانه لجميع الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى على ما بذلوه من جهد حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة حلوان تعمل على قدم وساق لاستمرار تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين مع حرص المستشفى على توفير المستلزمات الوقائية لحماية العاملين بها، لذلك حرصت المستشفى على توفير كافة المستلزمات الوقائية، وحث المواطنين على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمنع إنتشار العدوى .

بدوره أوضح الدكتور ايهاب لطفى مدير عام مستشفي بدر الجامعي أنه تم البدء في عمل دورات في كيفية التعامل مع الحالات الحرجة وخاصة الكورونا للأطباء النواب فى غير تخصصات العناية والتخدير وعلى سبيل المثال أطباء الجراحة والنساء والعظام وجراحة التجميل وذلك لزيادة عدد الأطباء التي تستطيع التعامل مع الحالات الحرجة للأمراض الصدرية.

وأضاف الدكتور إيهاب لطفى على استكمال التدريب والتوعية علي مدار الأسبوع الحالي لطاقم التمريض بكيفية التعامل مع حالات الكورونا و الفئة المستهدفة الأن بالتعاون مع كلية التمريض وهم امتياز كليه التمريض والمعهد الفنى لمن يقضون الامتياز في مستشفى بدر الان.

كما أكد مدير عام مسشتفى بدر ، أنه يتم عمل صيانة لجميع اجهزة التنفس الصناعي واجهزة الرعاية، وجاري الانتهاء من الرعاية الجديدة لزيادة استيعابها من 4 آسرة إلى 14 سرير مجهز علي أعلى مستوى، كما أنه جارى حصر جميع الأدوية ومستلزمات الرعاية وتحديد الكميات تكفي لمده لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه يتم تطهير العيادات والطوارئ والرعاية وغسيل الكلى يوميا وكذلك باقي المستشفى جنبا بجنب مع التجديدات ،إلى جانب تم توفير مسكات N95 لتوفيرها للفرق الطبية في حالة التعامل مع حالات ثبت إصابتها بفيروس الكورونا مع البدل الواقية، مؤكدا أن هذه الإمكانيات متوفرة حاليا مع فريق الاستعانة الذي يقوم بفرز المرضى المترددين علي المستشفي لاكتشاف حالات الاشتباه.

وأوضح الدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى ورئيس وحدة مكافحة العدوى أنه تم تصنيع الكمامات وبعد تجهيزها تخضع لمرحلة الكى وهي مرحلة أولى للتخلص من الميكروبات، ثم يتم التعقيم بأجهزة البخار، ويتم بعد ذلك التغليف باستخدام الأساليب المانعه للتلوث، وذلك تحت إشراف مسئولى مكافحة العدوى، على أن يتم فحصها بعد ذلك لتحديد كفاءة الماسكات الجراحية، مؤكدا على أن عملية التصنيع من متطلبات هذا الوقت لإنتاج المستلزمات الوقائية لتفادي أى قصور بالمستهلكات الوقائية في المستشفيات.