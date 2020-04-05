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رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق خدمة توصيل الأدوية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

الأحد، 05 أبريل 2020 06:30 م
رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق خدمة توصيل الأدوية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، تفعيل خدمة نقل الدواء لمنازل المرضى بناء على صورة الروشتة ورقم البطاقة الخاص بالمريض بدلا من الذهاب للصيدلية، وذلك حرصا على صحتهم واتباعا للإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. 

وقال أن الخدمة تقدم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ، لخدمة الحالات المرضية التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى الصيدليات منعا للتزاحم.

وصرح الدكتور منصور، أن الجامعة لن تدخر أي جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وفي تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.

وقرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إيقاف خصم الاشتراك الشهري لأتوبيسات الجامعة والتي تقل أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أثناء فترة تعليق الدراسة ولحين عودتها.

كما وافق على استرداد نصف اشتراك شهر مارس الماضي أيضا لأعضاء هيئة التدريس وذلك من حرص الجامعة على تقديم كافة التسهيلات لهم، ورفع العبء المالي عن كاهلهم وذلك تقديراً لتفانيهم في خدمة الجامعة وما يبذلونه من مجهود في التعليم عن بعد منذ تعليق الدراسة.

جدير بالذكر أن جامعة بني سويف أطلقت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني منظومة ميكنة وحدة السيارات بالجامعة، منصة إليكترونية لحجز مواعيد التحرك من وإلى الجامعة لأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي للجامعة حيث تقوم المنصة بإتاحة خطوط السير وبيانات السيارة والسائق ومواعيد التحرك لتسهيل وصول أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم ومن أجل وصولهم بسهولة ويسر.

 

 
 
 
 
 

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