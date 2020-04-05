رئيس جامعة المنيا: لدينا ما يكفينا إستراتيجيًا من أجهزة التنفس بالمستشفيات

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، إن للجامعة فى هذه المرحلة دورًا داعمًا ومساندًا لكل شىء تطلبه وزارة الصحة فى مواجهة فيروس كورونا، "ولو عندنا أى شىء نقوم على الفور بإخطار وزارة الصحة عنه وهى التى تتعامل معه".

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن جامعة المنيا لديها ما يكفيها استراتيجيًا من أجهزة التنفس لمواجهة كورونا، ودورنا فى هذه المرحلة مساندة الصحة فيما يُطلب من الجامعة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنيا مستعدة تمامًا لتقديم أى دور يُطلب منها خلال هذه المرحلة، "ونحن مستعدون تماما وكل إمكانياتنا نضعها فى خدمة الدولة لمواجهة هذا الفيروس".

وقال: لقد وفرنا الأطقم الطبية اللازمة لمستشفى الحجر بملوى من أطباء وتمريض، سيقضون 14 يومًا بالمستشفى ثم سيتم إرسال أطقم بديلة.

وأكد رئيس الجامعة أن جميع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا متوفرة بالجامعة، ولفت رئيس الجامعة أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل فى إطار المنظومة المحددة من الدولة، حتى نعبر إلى الأمان.

وأوضح رئيس الجامعة أن الامتحانات النهائية من حيث المبدأ ووفقًا للتغيرات التى قد تطرأ لن تعقد قبل 30 مايو القادم أو ما بعدها فى ضوء الوضع الحالى، بينما تضاف درجات امتحانات أعمال السنة ومنتصف الفصل الدراسي"الميدترم" إلى الدرجات الكلية التى يُقيّم عليها الطالب بالامتحان النهائى.

ولفت الدكتور عبد النبى إلى أن امتحانات الدراسات العليا التى يتعين عقدها فى هذه الأيام تؤجل حتى انتهاء تعليق الدراسة، ولا تحتسب هذه المدة ضمن مدة التسجيل لطلاب الماجستير والدكتوراه، مع ما يترتب عليها من آثار.

من ناحية أخرى، تواصل جامعة المنيا تعقيم مدنها الجامعية للطلبة والطالبات والتى تضم أكثر من 17 مبنى طلابى بمدينة الطلبة، ومدينة الطالبات داخل وخارج الحرم وبمدينة المنيا الجديدة؛ وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى أحد أهم القطاعات الحيوية الجامعية التى تقوم بدور خدمى وتقديم الرعاية للطلاب المغتربين.