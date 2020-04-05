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رئيس جامعة الزقازيق: توفير كل الوسائل لحماية الفرق الطبية من الإصابة بكورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 06:29 م
رئيس جامعة الزقازيق: توفير كل الوسائل لحماية الفرق الطبية من الإصابة بكورونا جانب من الاجتماع
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أعرب الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالقطاع الطبى بمستشفيات جامعة الزقازيق والفرق الطبية المكلفة بمتابعة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيداً بدورهم الوطنى العظيم من أجل حماية الوطن والمواطنين من خطر انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للأزمات بحضور الدكتور رمضان محمود نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوى، الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، الدكتور وائل صبرى المشرف العام على الشئون العلاجية.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة أداء عمل الفرق الطبية المكلفة من كلية الطب بمتابعة المخالطين للحالات الإيجابية بفيروس كورونا، مؤكداً ضرورة توفير كافة الوسائل اللازمة لحمايتهم من خطر الإصابة بالعدوى.

وشدد شعلان على ضرورة تفعيل إجراءات الوقاية والسلامة لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية (أطباء، صيادلة، هيئة التمريض، الخدمات المعاونة، الإداريين) وتوفير كافة السبل الوقائية والعلاجية اللازمة من متابعة طرق الفرز والعزل للحالات المشتبه إصابتها من الأطقم الطبية، أو المرضي، أو المترددين على المستشفيات، وذلك طبقا لتوصيات وبروتوكولات الوقاية والعلاج الواردة من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتابع رئيس الجامعة تواصل تنفيذ حملات التعقيم والتطهير لمبانى المستشفيات باستخدام المطهرات الموصى بها من وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين و المرضى والمترددين على المستشفيات، موجهاً بالمتابعة المستمرة للمخزون الاستراتيجى بالمستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.


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