اليوم السابع
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رئيس برلمان الكويت ينصح حكومته بسحب قانون الدين وتقديم آخر يراعى أزمة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 03:00 م
رئيس برلمان الكويت ينصح حكومته بسحب قانون الدين وتقديم آخر يراعى أزمة كورونا رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم
رويترز

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قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد، إن الحكومة أرسلت للبرلمان يوم الخميس قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار. وقال الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان إن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه "سيء".

وقال إن فرص موافقة البرلمان عليه "تكاد تكون معدومة".

وأضاف أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة كورونا.

 


الكويت

قانون الدين

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كورونا

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