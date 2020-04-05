رئيس برلمان الكويت ينصح حكومته بسحب قانون الدين وتقديم آخر يراعى أزمة كورونا

رويترز

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد، إن الحكومة أرسلت للبرلمان يوم الخميس قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار. وقال الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان إن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه "سيء".