اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس اليمن يصدر قرارا بإطلاق سراح السجناء والمحجوزين على ذمة قضايا بـ تعز

الأحد، 05 أبريل 2020 09:50 م
رئيس اليمن يصدر قرارا بإطلاق سراح السجناء والمحجوزين على ذمة قضايا بـ تعز رئيس اليمن عبد ربه منصور هادى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مساء اليوم، بإطلاق سراح كل السجناء والمحجوزين على ذمة قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، وفق وكالة الأنباء اليمينة.
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مساء اليوم بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف مليشيات الحوثى الانقلابية لقسم النساء فى السجن المركزى بمدينة تعز، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة عدد من السجينات، مقدماً خالص تعازيه إلى أسر وذوي الشهداء من السجناء، ومتمنياً الشفاء للجرحى، وموجها بتقديم كل الرعاية الصحية والاهتمام للجرحى وذويهم.
 
كما اطلّع الرئيس على المستجدات في المحافظة وعلى مختلف الأوضاع ومنها الحالة الأمنية والأوضاع الصحية والتجهيزات اللازمة في هذا الإطار لمواجهة الأوبئة في المحافظة كغيرها من محافظات الوطن، واستمع من محافظ تعز إلى التطورات الميدانية ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة وتعزيز دور ومهام أجهزة ومؤسسات الدولة، مشدداً على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون أبناء المجتمع لما فيه خدمة الصالح العام.
 
وأكد الرئيس اهتمام الدولة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية وتطبيع الأوضاع في المحافظة.. مجدداً الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية التي لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.
 
من جانبه ثمن محافظ تعز اهتمام الرئيس الدائم بتعز كغيرها من محافظات اليمن، مؤكداً العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الفورية بما من شأنه الوقاية وحقن دماء العزل الأبرياء التي لا تكترث مليشيات الانقلاب في استهدافهم كعادتها طوال سنوات مضت وفي ظل صمت دولي مؤسف.
 

اليمن

رئيس اليمن

الحوثيين

تعز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة