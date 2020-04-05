رئيس اليمن يصدر قرارا بإطلاق سراح السجناء والمحجوزين على ذمة قضايا بـ تعز

إيمان حنا

وجه الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مساء اليوم، بإطلاق سراح كل السجناء والمحجوزين على ذمة قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة، وفق وكالة الأنباء اليمينة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه مساء اليوم بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف مليشيات الحوثى الانقلابية لقسم النساء فى السجن المركزى بمدينة تعز، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة عدد من السجينات، مقدماً خالص تعازيه إلى أسر وذوي الشهداء من السجناء، ومتمنياً الشفاء للجرحى، وموجها بتقديم كل الرعاية الصحية والاهتمام للجرحى وذويهم.

كما اطلّع الرئيس على المستجدات في المحافظة وعلى مختلف الأوضاع ومنها الحالة الأمنية والأوضاع الصحية والتجهيزات اللازمة في هذا الإطار لمواجهة الأوبئة في المحافظة كغيرها من محافظات الوطن، واستمع من محافظ تعز إلى التطورات الميدانية ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة وتعزيز دور ومهام أجهزة ومؤسسات الدولة، مشدداً على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون أبناء المجتمع لما فيه خدمة الصالح العام.

وأكد الرئيس اهتمام الدولة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية وتطبيع الأوضاع في المحافظة.. مجدداً الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية التي لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.

من جانبه ثمن محافظ تعز اهتمام الرئيس الدائم بتعز كغيرها من محافظات اليمن، مؤكداً العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الفورية بما من شأنه الوقاية وحقن دماء العزل الأبرياء التي لا تكترث مليشيات الانقلاب في استهدافهم كعادتها طوال سنوات مضت وفي ظل صمت دولي مؤسف.